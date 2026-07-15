Выше всего оплачивается работа, где сочетаются техническая грамотность, скорость и ответственность

15 июля 2026, 15:02, ИА Амител

Зумер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Подработка для молодежи в России может стать отличным способом увеличить доход. По данным экспертов "Авито Подработки", наиболее выгодные предложения для зумеров связаны с профессиями монтажника и мастера ногтевого сервиса. В среднем по стране оплата в этих сферах достигает 80–70 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости.

«За период с января по июнь текущего года монтажники зарабатывали в среднем 82 730 рублей ежемесячно. На втором месте по уровню дохода находятся мастера ногтевого сервиса, чей средний заработок составляет 69 267 рублей в месяц», — сообщили аналитики.

Профессия повара также пользуется популярностью среди молодых людей, предлагая доход в размере 53 428 рублей в месяц. Другие востребованные направления включают работу курьером (43 397 рублей) и продавцом-консультантом (42 575 рублей).

«41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать летом, а 24% уже рассматривают такую возможность. Все больше молодых людей выбирают форматы занятости, сочетающие гибкий график с возможностью развития навыков и личных интересов», — пояснил Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработки".

Ранее сообщалось, что рассеянный склероз все чаще выявляют у зумеров.