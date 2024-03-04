"Строится, значит – развивается". Депутаты БГД о том, как меняется Барнаул
В 2023 году в столице Алтайского края построили порядка 30 многоквартирных домов
04 марта 2024, 07:25, ИА Амител
В преддверии отчета главы Барнаула Вячеслава Франка перед депутатами городской думы народные избранники оценивают, что изменилось в краевой столице за последний год.
Так, по мнению Михаила Разливинского, Барнаул демонстрирует хорошие показатели среди "столичных" городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя. И эта тенденция наблюдается не первый год, отмечает депутат и добавляет: это означает, что качество жизни горожан планомерно улучшается.
Так, только в 2023 году в городе построили порядка 30 многоквартирных домов, "а это значит, что более шести тысяч барнаульских семей переехали в новые комфортные квартиры", приводит цифры депутат.
При этом Разливинский указывает, что в этой сфере еще есть к чему стремиться:
"Хотелось бы отметить качественный подход к строительству жилых комплексов, который находится под контролем администрации города. Безусловно, работа по совершенствованию данной сферы продолжается, в частности, решается вопрос с появившейся тенденцией на рост стоимости жилья, по причине дефицита земли под строительство".
Депутат отмечает, что в столице Алтайского края также строят новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты – в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", а также "Демография", "Образование" и "Здравоохранение". И перечисляет, какие важные объекты появились в городе в последнее время.
Так, например, большим событием для барнаульцев стало открытие городской поликлиники № 14 в Индустриальном районе, а также строительство новой детской больницы в Железнодорожном районе.
Построены средняя школа в микрорайоне Спутник и новый корпус школы № 98 в селе Власиха, большой детский сад в Индустриальном районе. Продолжается строительство средней школы по улице Взлетной, 56, которую планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Оценка "четыре"
"Особенно важно, что все образовательные учреждения были отремонтированы к началу нового учебного года", – отмечает директор барнаульской школы, заместитель председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Светлана Бочкова.
"Как депутат традиционно участвую в контроле над строительством, в работе комиссии по приемке объектов. Лично посетила ряд образовательных учреждений и могу с уверенностью сказать: проделана колоссальная работа и дальнейшая динамика весьма положительная. Сегодня можно уверенно сказать, что система образования города Барнаула работает хорошо", – говорит Бочкова.
Депутат отмечает, что и горожане принимают самое активное участие в жизни учебных заведений, являются помощниками власти в развитии системы образования. В частности, внимательно следят, как кормят детей в школах.
А в целом, по оценке Бочковой, барнаульские школьники получают горячие, полезные и вкусные обеды и завтраки: в городе неукоснительно выполняют указ президента РФ об организации бесплатного питания для учащихся начальной школы.
"Город строится, а значит – развивается. Следовательно, постепенно выполняется одна из наших важных задач – создание горожанам всех возрастов комфортных условий для жизни в Барнауле", – уверен Михаил Разливинский.Напомним, 5 марта на заседании Барнаульской городской Думы глава города Вячеслав Франк представит депутатам отчет о результатах деятельности за 2023 год. Участие в заседании БГД примут депутаты Госдумы, Алтайского Законодательного собрания, представители правительства Алтайского края и другие.
08:24:33 04-03-2024
Едрос, но скорее по ориентации чем по убеждениям, закончил Полутех. Сам не местный, из Киргизии. По модным тенденциям играет в хоккей. При мудриках. Короче, пацан хоть куда. Очень по ветру нос держит.
09:00:47 04-03-2024
В тюбике набираем "Кто такой Михаил Разливинский. Вся правда о ИСК «Вектор» и СМК Партнер и ЖК Изумрудный".
09:06:06 04-03-2024
Господин Разливинский как лицо заинтересованное в строительной отрасли не может иначе оценивать объем сданных кв.метров жилья, считая что это рост города. А вот статистика населения города говорит об обратном. Да и ввод жилья обеспечивает рост не городу, а благосостоянию собственников строительных фирм и банков, выдающих ипотечные кредиты. Рост города возможен при росте производства. А вот он то как раз значительного роста пока не показывает. А строительство школ это вообще беда и печаль новых районов. Такие как вышеупомянуьый гражданин в первую очередь стремятся построить жилые дома с целью получить прибыль, а со строительством школ можно и потянуть. И приходится жителям новых районов в такие школы детей возить... что ни о каком комфорте речи вообще не идёт.
10:41:26 04-03-2024
Гость (09:06:06 04-03-2024) Господин Разливинский как лицо заинтересованное в строительн... На Змениногорском тракте, 35А, на прилегающей территории, и в ближайшей от неё окружности, намереваются построить на возвышенности покатой (???!) АЖ 5 объектов! Это такой беспредел, что сложно подобрать слова! К тому же, в процессе подготовки к строительству уже ИСТРЕБЛЕНА местная флора и фауна, поскольку были утки там на водоёме, которого, конечно, не стало после предварительных работ перед строительством! Пыль в глаза сейчас пустили - красивые берёзки досками якобы обезопасили, но это такой циничный ход с псевдозаботой о природе, поскольку берёзы и другие насаждения оказались заложниками нарушенной экосистемы!
10:11:30 04-03-2024
Посмотрел в нэте какие высотки будут строить на ул. Сухова. Ребята зачем там нужны 30 этажные дома (ну понятно что застройщик обогатиться )но ведь эта будет вечная тень на хрущёвки. А депутаты наши никогда ничего не критикуют только одобряют .
10:48:50 04-03-2024
гость (10:11:30 04-03-2024) Посмотрел в нэте какие высотки будут строить на ул. Сухова. ... Не только солнца хрущевки не увидят, но и воду в кранах. Ну не рассчитаны трубы на такое количество квартир и этажей. Когда делали дорогу почему-то сделали 2 полосы. На 4 ума не хватило? Или алчность одолела.
11:11:38 04-03-2024
Хе-хе, довелось тут пройтись около новенькой многоэтажки на Аванесова, которая там торчит как прыщ на неровном месте. Обогнули забором старую развалюху с заколоченными окнами. Сдается))) Интересно, кто-то в нее заедет, или она так и будет "радовать" жильцов "илитки" своими заколоченными ставнями? А то, что позади здания - это вообще трэш и угар. Кое-как расчищенная дорога, и все. Какой-то участок огорожен забором, и практически вплотную частные дома. Отличное место для жизни. Так держать.
11:56:21 04-03-2024
Во дворе моего дома по ул. Папанинцев 121 построили еще один дом (даже два) и обнесли забором. Ну чтобы всякие не заходили к уважаемым людям. Теперь я выхожу из подъезда и упираюсь в забор чужого дома. Как так? Можно ли узнать имена людей, которые разрешили это.
13:55:23 04-03-2024
qwerty (11:56:21 04-03-2024) Во дворе моего дома по ул. Папанинцев 121 построили еще один... Жил я в этом доме, в народе именуемом "Коленвал"... страшные места, страшные! 12 подъездов по 10 этажей по 4 квартиры на этаже, населён инопланетянами... Господи, спасибо за частный дом в посёлке!