Таиланд сократил безвиз до 30 дней. Как теперь там отдыхать жителям Алтая
Обычных туристов изменения почти не коснутся, но тем, кто едет на зимовку, придется оформлять специальные визы
25 мая 2026, 07:15, ИА Амител
Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан 93 стран, включая Россию, до 30 дней для туристических поездок. Раньше россияне могли находиться в стране без визы до 60 дней за один въезд. Как рассказала Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель Эмиграционного визового центра в Барнауле Ирина Наволокина, кабинет министров Таиланда давно заявлял о таком намерении, а теперь официально принял решение. Однако окончательные условия для разных стран еще могут отличаться.
Для отпуска двух недель хватит
«Комитет по визовой политике рассмотрит статус каждой страны отдельно с учетом соображений безопасности и экономики. Для некоторых стран может сократиться даже до 15 дней безвизовое пребывание с туристической целью», — пояснила эксперт.
По словам Ирины Наволокиной, большинство россиян и жителей Алтайского края ездят в Таиланд именно как туристы — обычно на срок около двух недель. Поэтому новый лимит в 30 дней для них не станет серьезным ограничением.
«В среднем настоящий турист и так пребывает около 14 дней с целью туристической поездки, поэтому сокращение срока до 30 дней с настоящими туристами никак не связано. И, таким образом, акцент тайцы делают на качестве туристов», — сказала Наволокина.
Власти Таиланда объясняют решение ростом преступности. По словам эксперта, под видом туристов в страну въезжали иностранцы, которые открывали нелегальные предприятия и кол-центры, а также использовали длительный безвиз для незаконной работы или проживания.
Зимовщикам придется узаконить статус
Сложнее станет тем, кто привык проводить в Таиланде по несколько месяцев. Многие россияне раньше жили там до 90 дней: 60 дней по безвизу, затем делали визаран и оставались еще на 30 дней.
«Многие туда едут на зимовку и остаются там до 90 дней, делая визаран после 60-дневного пребывания. Вот как раз наши соотечественники из России в основном и пребывают там до 90 дней. Это не туристы, и вот как раз в том числе с такими людьми хочет бороться Таиланд», — отметила Ирина Наволокина.
Для длительного пребывания существуют специальные визы. Один из вариантов — DTV-виза. Для ее получения нужно подтвердить наличие средств на счете или регулярного удаленного дохода. Также в Таиланде есть отдельные визы для обеспеченных пенсионеров.
«Если кто-то хочет там продолжать жить долго, просто он должен свой статус узаконить, показать, что соответствует требованиям, и никаких вопросов не возникнет», — пояснила эксперт.
По словам Наволокиной, оформить долгосрочную визу иногда выгоднее, чем регулярно выезжать из страны ради продления пребывания. Тем более сейчас привычные маршруты для визаранов стали сложнее: например, граница с Камбоджей закрыта на фоне обострения обстановки.
Какие еще есть варианты
DTV-виза действует пять лет и позволяет находиться в Таиланде до полугода без выезда. По словам эксперта, жители Алтайского края уже начали заранее готовить документы на такие визы для будущих зимовок.
Еще одна возможность — карта АТЭС. Она подходит предпринимателям и руководителям компаний. Это фактически деловая карта для поездок сразу в 18 стран. В Таиланде по ней можно находиться до 90 дней за один въезд, а после выезда и повторного въезда срок снова обновляется. Карта действует пять лет.
«Способы есть, главное — о них знать и правильно пользоваться», — подытожила Ирина Наволокина.
11:57:09 25-05-2026
Таиланд какой-то... Отдыхайте на Лосихе!!!
16:27:16 25-05-2026
да действительно, как же жителям Алтая уложится в 30 дней? прям задача со зведочкой))