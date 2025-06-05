Такой день. Юноша, утонувший в реке, и бизнесмен, похитивший 14 млн рублей
Главное за 5 июня
05 июня 2025, 23:35, ИА Амител
Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту осквернения памятника в Павловском районе.
Согласно информации из соцсетей, группа подростков в селе Павловск осквернила стелу Скорбящей матери на Мемориале Великой Отечественной войны. Правоохранители начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ ("Вандализм").
Юноша утонул в реке Власихе в Барнауле. Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.
"Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов", – указали в МЧС.
Директору алтайской компании предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при реконструкции крыши школы в селе Советском.
По информации следствия, в сентябре 2024 года руководство фирмы заключило контракт на работы общей стоимостью свыше 39 млн рублей. Подрядчик получил аванс и стал создавать видимость выполнения условий контракта, в действительности выполнив работы лишь на 30%, при том, что сроки постоянно продлевались.
В Барнауле в результате ДТП пострадал 60-летний водитель фуры.
Предварительно установлено, что тягач JAC K7, двигаясь по улице Власихинской со стороны улицы Попова в направлении Павловского тракта, съехал с дороги и врезался в препятствие.
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