Такой день. Юноша, утонувший в реке, и бизнесмен, похитивший 14 млн рублей

Главное за 5 июня

05 июня 2025, 23:35, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку по факту осквернения памятника в Павловском районе.

Согласно информации из соцсетей, группа подростков в селе Павловск осквернила стелу Скорбящей матери на Мемориале Великой Отечественной войны. Правоохранители начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ ("Вандализм").

Юноша утонул в реке Власихе в Барнауле. Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.

"Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов", – указали в МЧС.

Директору алтайской компании предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при реконструкции крыши школы в селе Советском.

По информации следствия, в сентябре 2024 года руководство фирмы заключило контракт на работы общей стоимостью свыше 39 млн рублей. Подрядчик получил аванс и стал создавать видимость выполнения условий контракта, в действительности выполнив работы лишь на 30%, при том, что сроки постоянно продлевались.

В Барнауле в результате ДТП пострадал 60-летний водитель фуры.

Предварительно установлено, что тягач JAC K7, двигаясь по улице Власихинской со стороны улицы Попова в направлении Павловского тракта, съехал с дороги и врезался в препятствие.