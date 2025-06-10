Такой день. Приговор "положенцу" и арест экс-мэра Камня-на-Оби

Главное за 10 июня

10 июня 2025, 23:56, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Славгороде погибли три человека в результате столкновения иномарки с косулей.

Авария случилась 10 июня в 03:17. По предварительным данным, водитель Lexus наехал на животное, слетел с трассы и опрокинулся, после чего авто загорелось.

В Алтайском крае суд вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя Евгения Побегайло и трех соучастников по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве.

"С 2014 года Побегайло имеет высший криминальный статус "положенца" и обладает властными полномочиями в отношении лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Он осуществлял управление преступной средой, вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды", – рассказали в СК.

В Алтайском крае 22-летняя жительница Рубцовска попалась на уловку мошенников и потеряла 565 тысяч рублей.

"Поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей поликлиники и для проверки личных данных попросила продиктовать номер СНИЛС, что женщина и сделала", – рассказали в МВД.

В Камне-на-Оби арестовали бывшего главу города после смертельного ДТП с его участием.

"Расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ по факту ДТП в Камне-на Оби с участием экс-главы Камня-на-Оби, в котором погибли две женщины, продолжается", – сообщили в МВД.

Подозреваемого поместили под стражу на два месяца – до 7 августа. Расследование дела поставлено на контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.