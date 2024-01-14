Такой день. Ажиотаж на встрече с Бузовой и конец празднику на Сахарова
Главные новости в Алтайском крае 14 января
14 января 2024, 23:29, ИА Амител
В Барнаульском ТЦ Galaxy 14 января проходила встреча с певицей и блогером Ольгой Бузовой, которую организовал магазин парфюмерии и косметики. Горожане, чтобы посмотреть на звезду, собрались и заполонили торговый центр, не оставив свободных мест на этажах.
В Барнауле дорожники из-за непогоды перешли на круглосуточный режим работы. В ночь на улицы города выйдут 130 единиц техники.
Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
Коммунальщики в Барнауле приступили к разбору новогоднего городка на площади Сахарова. Дорожной службе предстоит разобрать искусственную хвою и демонтировать 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде главный праздничный атрибут будет храниться на складе до следующего Нового года.
Новогодний городок на Мало-Тобольской продолжит работать для посетителей.
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