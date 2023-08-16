Такой день. ДТП с самосвалом и автобусом в Бийске и пробка из-за постройки развязки

О главных событиях Алтайского края за 16 августа

16 августа 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске пассажирский автобус столкнулся с самосвалом на пересечении улиц Чайковского и Ленинградской. Пять человек доставлены в Центральную городскую больницу с различными травмами. Два человека находились в тяжелом состоянии.

Огромная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле в сторону поселка Южного днем 16 августа. Причина – изменение схемы движения из-за строительства новой многоуровневой развязки, а также работ по расширению шоссе Ленточный бор. При этом эксперты не исключают, что пробки на Змеиногорском тракте будут до завершения строительства развязки – конца 2024 года.

Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта для жителей Алтайского края стоит особенно остро. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что темпы по улучшению его качества стоит наращивать.