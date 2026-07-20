Такой день. Избиение подростка во время "Ночи музеев" и открытие терминала аэропорта

О главных событиях на Алтае за 20 июля

20 июля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле расследуют групповое избиение подростка. По словам матери пострадавшего, из-за полученных травм один глаз у него видит лишь на 30%. Юношу избила группа более чем из десяти человек. Нападение произошло ночью 17 мая во время проведения "Ночи музеев", в промежутке с 01:00 до 01:30 возле дома № 15 на проспекте Строителей.

Новый терминал в аэропорту Барнаула откроют до конца июля. Как пишет "Толк", мероприятие запланировали на пятницу, 24 июля. Однако, как сообщили источники amic.ru, определенной даты пока еще нет, но произойдет это в ближайшие дни.

Поиски 20-летнего Даниила Кузнецова из Барнаула завершились. Парня нашли мертвым. Напомним, Даниил пропал 23 августа 2025 года. По словам родственников, в день исчезновения он ехал из Барнаула домой в Березовку вместе с коллегой. Между мужчинами произошла ссора, после чего коллега высадил Даниила на трассе недалеко от бывшей воинской части у села Токарево.

С начала 2026 года в Алтайском крае 468 родителей детей с инвалидностью воспользовались правом на дополнительные оплачиваемые выходные. На их оплату региональное отделение Социального фонда России направило более 69 млн рублей.