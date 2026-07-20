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В Барнауле расследуют жестокое избиение подростка во время "Ночи музеев"

Парень получил закрытый перелом носа, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, множественные ушибы и ссадины

20 июля 2026, 13:16, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле расследуют групповое избиение подростка во время "Ночи музеев". По словам матери пострадавшего, из-за полученных травм один глаз у него видит лишь на 30%.

«Уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ расследуется следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и участников произошедшего», — рассказали amic.ru в ведомстве.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили, что подростка избила группа более чем из десяти человек. Нападение произошло ночью 17 мая во время проведения "Ночи музеев", в промежутке с 01:00 до 01:30 возле дома № 15 на проспекте Строителей.

В Барнауле избили подростка / Фото: "Инцидент Барнаул"

«Сын получил закрытый перелом носа, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, множественные ушибы и ссадины. После полученных травм один глаз у него видит лишь примерно на 30%», — отметила мать мальчика.

По ее словам, причиной произошедшего стал конфликт, не связанный с ее сыном, а сам несовершеннолетний оказался случайной жертвой.

Ранее в алтайском селе Новониколаевка подростки издевались над ребенком при помощи палки. В СК заявили о начале проверки. 

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По словам матери потерпевшего, подростки угрожают ее сыну расправой, если тот не заберет заявление
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Барнаул Происшествия Нападения на людей
       

Комментарии 10

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Гость

14:42:01 20-07-2026

Причем тут "Ночь музеев"? Не надо очернять хорошее мероприятие.
Это алконавты либо из бара 808 что в КДМ (которые своими надписями 808 весь город изрисовали), там драки частое явление, либо из пивнушки с адреса новости или соседнего дома.

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Гость

16:56:46 20-07-2026

Гость (14:42:01 20-07-2026) Причем тут "Ночь музеев"? Не надо очернять хорошее мероприят... вероятно, он с Ночи в музее возвращался. этим и объясняется позднее путешествие

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Гость

15:02:50 20-07-2026

Что за звери орудуют в самом центре города, от Строителей,15 до Главного Управления МВД по АК 500 метров ! Изувечили человека практически на глазах у министра МВД!

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Гость

15:10:41 20-07-2026

Гость (15:02:50 20-07-2026) Что за звери орудуют в самом центре города, от Строителей,15... И начальника Железнодорожного РОВД

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Гость

15:23:59 20-07-2026

А разве подросткам можно шляться по ночвм (даже музэйным😗) без сопровождения родителей?!

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Гость

18:24:26 20-07-2026

Гость (15:23:59 20-07-2026) А разве подросткам можно шляться по ночвм (даже музэйным😗) ... Лет 100 назад этого подростка дядькой бы звали и у него было 4 детей. На подбородок его посмотрите.

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Гость

21:21:08 20-07-2026

зачем эти акции, если в крае самая высокая преступность в России?? полиции нет, вседозволенность и анархия. опасно людям и подросткам по ночам быть на улице, тем более на всяких акциях странных и НЕ нужных, риск большой. постоянно риск!!

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гость

23:02:57 20-07-2026

Так Строителей 15 там же круглая наливайка, шел мимо один нахлобучили, все по классике.

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Гость

06:29:49 21-07-2026

Алкобесов на улицах стало ничуть не меньше, чем в 90-х

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Гость

12:44:51 21-07-2026

Это же "ЛейПей" - Содом и Гоморра. Ещё такой же гадюшник был на Чкалова "Хорошка", его прикрыли.

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