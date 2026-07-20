В Барнауле расследуют жестокое избиение подростка во время "Ночи музеев"

Парень получил закрытый перелом носа, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, множественные ушибы и ссадины

20 июля 2026, 13:16, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Барнауле расследуют групповое избиение подростка во время "Ночи музеев". По словам матери пострадавшего, из-за полученных травм один глаз у него видит лишь на 30%.

«Уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ расследуется следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и участников произошедшего», — рассказали amic.ru в ведомстве.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили, что подростка избила группа более чем из десяти человек. Нападение произошло ночью 17 мая во время проведения "Ночи музеев", в промежутке с 01:00 до 01:30 возле дома № 15 на проспекте Строителей.

В Барнауле избили подростка / Фото: "Инцидент Барнаул"

«Сын получил закрытый перелом носа, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, множественные ушибы и ссадины. После полученных травм один глаз у него видит лишь примерно на 30%», — отметила мать мальчика.

По ее словам, причиной произошедшего стал конфликт, не связанный с ее сыном, а сам несовершеннолетний оказался случайной жертвой.

Ранее в алтайском селе Новониколаевка подростки издевались над ребенком при помощи палки. В СК заявили о начале проверки.