Такой день. Медведь рядом с кафе и похищение беременной женщины
О главных событиях региона 13 сентября
13 сентября 2026, 23:00, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- В Алтайском крае арестовали трех мужчин, которых обвиняют в разбое, а двоих из них — еще и в похищении жителя региона и беременной женщины. По версии следствия, злоумышленники увезли жертв в другой регион и завладели их имуществом стоимостью 10 млн рублей.
- В Алтайском крае на трассе Барнаул — Кемерово заметили медведя. Как сообщили очевидцы, зверь бродил по дороге недалеко от кафе с заправкой.
- Ситуация с чрезмерным употреблением алкоголя в Алтайском крае пусть и стабилизировалась, но остается сложной. Накануне Всероссийского дня трезвости медики рассказали, какую масштабную работу по профилактике алкоголизма ведут в крае и какие плоды она приносит.
- Команда Алтайского края "Динамо-Алтай" стала серебряным призером второго этапа Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Стальная воля".
- В Алтайском крае ожидаются дожди и понижение температуры, следует из данных погодных сервисов. Начало сентября выдалось теплым, а в некоторые дни — даже жарким, но постепенно осень берет инициативу в свои руки.
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