Такой день. Мегапробки на въезде в Барнаул и выставление алтайского месторождения на торги

О главных событиях региона за 20 мая

20 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае полицейские помогли жительнице сохранить более 2 млн рублей, хотя она и не просила, а также в ходе продуманной операции поймали очень осторожного курьера мошенников, сообщает региональное МВД.

На въезде в Барнаул на обоих трактах — Правобережном и Новосибирском — образовались огромные заторы, протяженностью почти шесть километров каждый, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки". А по данным 2ГИС, пробка на Новосибирском тракте растянулась на 12 км, в итоге движение затруднено и в самом городе — на улицах Парфенова и Профсоюзов.

В Барнауле сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в крупной схеме по обналичиванию денег через чужие банковские карты. По данным следствия, через молодого человека за год могло пройти более 15 миллионов рублей.

Сибнедра выставили на торги право пользования участком "Кандидатская площадь" на Змеиногорском рудном поле, расположенном в Алтайском крае, для добычи целой группы металлов, включая золото, однако заявок пока нет. Об этом рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин в ходе пресс-конференции в представительстве ТАСС в Новосибирске.

Ремонт моста через реку Лосиху, который находится в предаварийном состоянии, в ближайшее время могут вести не только днем, но и ночью. Об этом рассказал начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.