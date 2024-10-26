Такой день. Митинг против закрытия завода и бешенство в Барнауле

Главное за 26 октября

26 октября 2024, 23:45, ИА Амител

Осенний день в Барнауле / Фото: amic.ru

В селе Кулунда Алтайского края прошел митинг против закрытия завода "Кулундаконсервмолоко" и сокращений сотрудников. Акция прошла с разрешения властей. Ее посетило около 150 человек.

Карантин ввели в Барнауле из-за обнаружения случая заражения бешенством по улице Власихинской, 49. Неблагополучным пунктом теперь является территория в радиусе 600 метров от него.

В Барнауле на проспекте Строителей водитель сбил 23-летнюю девушку. Очевидцы рассказывали, что от удара она пролетела "метров 15". Как выяснилось, у автомобилиста не было водительских прав.

Глава Алтайского района Виктор Тырышкин рассказал, что в последние годы жители Москвы и северных регионов страны активно скупают землю в муниципалитете для строительства домов. Но пока ничего глобального они не строят.

Полиция Алтайского края опровергла информацию о ДТП в Барнауле, в котором якобы погибли восемь человек. Сообщение об аварии появилось в одном из сообществ во "ВКонтакте", однако действительности оно не соответствует.