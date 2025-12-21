Такой день. Опасный водитель автобуса и поножовщина возле ТРЦ Galaxy

О главных событиях региона за 21 декабря

21 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на уличном катке у ТРЦ Galaxy произошла поножовщина. По словам очевидцев, между двумя молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ударил оппонента в ногу. В социальных сетях также распространяется версия, что нападавшему 14 лет и он якобы вступился за девушек.

Алтайский край официально открыл зимний туристический сезон 20 декабря. Старт ему дал фестиваль "Алтайская зимовка", который прошел в курортном городе Белокуриха. Губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале отметил, что регион подходит для отдыха в любое время года и по праву может считаться одним из лучших туристических направлений в России. Зимой в Алтайском крае востребованы прогулки по лесу, катание на лыжах, коньках и сноуборде, ледяные горки и другие виды активного отдыха.

На междугороднем маршруте Барнаул – Белокуриха заметили опасную манеру вождения автобуса: водитель управлял транспортом, держа руль локтями, параллельно пользуясь телефоном и принимая пищу. Пассажиры отмечают, что подобное поведение выглядит особенно тревожно на междугороднем направлении, где скорость больше, а дорога требует повышенного внимания.