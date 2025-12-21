В Алтайском крае стартовал зимний туристический сезон

Регион подходит для отдыха в любое время года и по праву может считаться одним из лучших туристических направлений в России

21 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Старт зимнего сезона / Фото: t.me/tomenko_22

Алтайский край официально открыл зимний туристический сезон 20 декабря. Старт ему дал фестиваль "Алтайская зимовка", который прошел в курортном городе Белокуриха.

Губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале отметил, что регион подходит для отдыха в любое время года и по праву может считаться одним из лучших туристических направлений в России. Зимой в Алтайском крае востребованы прогулки по лесу, катание на лыжах, коньках и сноуборде, ледяные горки и другие виды активного отдыха.

«А фото – еще одно подтверждение, какой может быть красочной "Твоя сказочная зима". Последняя фраза – главный слоган фестиваля. Желаю, чтобы у всех жителей края эта зима была действительно по-сказочному прекрасной», – написал глава региона.

В этом году основной праздничной площадкой фестиваля впервые стала центральная улица Белокурихи — Советская. Здесь прошла торжественная церемония открытия, а на главной сцене выступили творческие коллективы из Барнаула, Бийска и Белокурихи. Музыкальным акцентом вечера стало выступление электронного дуэта "Пачули" из Новосибирска. Под финальные аккорды концерта зажглись огни главной новогодней ёлки курорта.

Сразу после открытия по фестивальной площадке прошел первый в истории "Алтайской зимовки" костюмированный парад. К шествию присоединились десятки гостей и команд участников в креативных образах. Одной из самых посещаемых локаций стала Алтайская резиденция Деда Мороза, где посетители общались со Снегурочкой и Снеговиком-почтовиком, участвовали в играх и фотографировались в сказочных головных уборах.

Большой интерес у гостей вызвала гастрономическая и ремесленная ярмарка. Здесь можно было приобрести таежный мед, травяные сборы, сыры местного производства, согревающие напитки и сувениры ручной работы — от вязаных изделий до керамики. Особой популярностью пользовалась чайная зона с настоящим самоваром: посетителям бесплатно раздали 1600 порций горячего сбитня, ягодного взвара и травяных чаев.

Источник фото: Всеволод Клещев

В рамках фестиваля прошел конкурс новогодних елочных игрушек, участники которого создали 50 украшений своими руками. Лучшие работы в номинациях "Любители" и "Профессионалы" были отмечены призами и памятными сувенирами. Активные гости принимали участие в квесте "Календарь путешественника", собирали специальные жетоны — "зимовочки" — и обменивали их на подарки от партнеров фестиваля.

Одним из самых трогательных моментов праздника стал массовый флешмоб "Самый большой круг объятий". Участники, взявшись за плечи, выстроили цепь тепла и поддержки. Также на площадке работала Новогодняя почта: гости отправляли письма Деду Морозу и открытки родным и друзьям. Всего с фестиваля было отправлено около тысячи посланий по всей стране.

В день открытия зимнего сезона стартовали и бесплатные экскурсии в заказник "Лебединый". Более ста человек из Барнаула, Бийска и Белокурихи отправились на озеро Светлое, чтобы увидеть зимовку лебедей-кликунов — уникальное природное явление, ставшее одной из идейных основ фестиваля.

Фестиваль "Алтайская зимовка" стал официальным открытием зимнего туристического сезона в регионе и дал старт череде новогодних и зимних событий в Алтайском крае. Организаторы отмечают, что впереди гостей ждут новые маршруты, экскурсии и праздничные программы, анонсы которых будут публиковаться на ресурсах туристической отрасли региона.