Держал руль локтями. Опасного водителя автобуса сняли на маршруте Барнаул – Белокуриха
Опасное вождение происходило во время движения по трассе, в условиях зимней непогоды
21 декабря 2025, 17:30, ИА Амител
На междугороднем маршруте Барнаул – Белокуриха заметили опасную манеру вождения автобуса: водитель управлял транспортом, держа руль локтями, параллельно пользуясь телефоном и принимая пищу. Видео с вождением появилось в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, сначала мужчина длительное время листал что-то в телефоне, не отрываясь от экрана и фактически не держась за руль руками. Позже он начал есть прямо за рулем, а затем совмещать еду с телефонным разговором. Все это происходило во время движения по трассе, в условиях зимней непогоды.
Пассажиры отмечают, что подобное поведение выглядит особенно тревожно на междугороднем направлении, где скорость выше, а дорога требует повышенного внимания. Пользователи соцсетей подчеркивают, что маршрут связывает Барнаул и Белокуриху и пользуется высоким спросом, в том числе у семей с детьми и пожилых людей.
Официальных комментариев от перевозчика или контролирующих органов на момент публикации не поступало. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров – сообщать о подобных случаях перевозчику или в надзорные службы.
Ранее сообщалось, что жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрутки № 58, из-за чего ей пришлось десять минут мерзнуть на остановке. Водитель ушел на обед, высадив пассажиров до их остановок.
17:57:03 21-12-2025
Иногда он всë таки смотрел на дорогу😎🤪🧐
18:57:57 21-12-2025
Сергей (17:57:03 21-12-2025) Иногда он всë таки смотрел на дорогу😎🤪🧐... Это их и спасло...
20:11:05 21-12-2025
Шел на автопилоте
20:16:12 21-12-2025
Заголовок звучит почти как "сняли с маршрута".
20:48:53 21-12-2025
жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрутки № 58, из-за чего ей пришлось десять минут мерзнуть на остановке.
А есть маршрут №134 Укладочный -Барнаул, там вообще может не быть первого рейса или второго, хоть последнего или предпоследнего, или любого, хоть в Барнаул едешь, хоть в Новоалтайск. А то могут глонассовский приборчик перенести в другой автобус, обычно в №205, который ночует у себя дома и едет утром на свой маршрут. Люди стоят, в 2ГИСе идет 134ый, а на самом деле мимо пролетает 205ый. А люди мерзнут и опаздывают.
09:16:12 22-12-2025
А 27й вчера только наличкой оплату принимал.