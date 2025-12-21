Держал руль локтями. Опасного водителя автобуса сняли на маршруте Барнаул – Белокуриха

Опасное вождение происходило во время движения по трассе, в условиях зимней непогоды

21 декабря 2025

На междугороднем маршруте Барнаул – Белокуриха заметили опасную манеру вождения автобуса: водитель управлял транспортом, держа руль локтями, параллельно пользуясь телефоном и принимая пищу. Видео с вождением появилось в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, сначала мужчина длительное время листал что-то в телефоне, не отрываясь от экрана и фактически не держась за руль руками. Позже он начал есть прямо за рулем, а затем совмещать еду с телефонным разговором. Все это происходило во время движения по трассе, в условиях зимней непогоды.

Пассажиры отмечают, что подобное поведение выглядит особенно тревожно на междугороднем направлении, где скорость выше, а дорога требует повышенного внимания. Пользователи соцсетей подчеркивают, что маршрут связывает Барнаул и Белокуриху и пользуется высоким спросом, в том числе у семей с детьми и пожилых людей.

Официальных комментариев от перевозчика или контролирующих органов на момент публикации не поступало. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров – сообщать о подобных случаях перевозчику или в надзорные службы.

