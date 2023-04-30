Такой день. Поврежденный мемориал и жаркие квартиры в Бийске

Главные новости в Алтайском крае 30 апреля

30 апреля 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Селивёрстово Волчихинского района неизвестные сорвали таблички с фамилиями участников ВОВ.

28 апреля таблички обновили, сделали читаемыми, а в ночь с 28 на 29 апреля кто-то оторвал их.

Сотрудники сельсовета организовали поиски. По данным местных жителей, по факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Жители улицы Фурманова в Барнауле самостоятельно решили починить дорогу, не дожидаясь коммунальщиков.

По словам горожан, полотно не ремонтируют уже три года. Тротуары развалились, людям приходится ходить по проезжей части, которая очень сильно разбита.

Исправлять ситуацию вышли сами жители близлежащих домов.

В Бийске пока не планируют завершать отопительный сезон.

Представители компании отметили, что в ближайшее время ожидается похолодание, а если коммунальщики перейдут на летний режим, то отапливать дома не смогут и в квартирах будет холодно.

Быстро вернуть ТЭЦ к зимнему формату работы будет очень непросто.