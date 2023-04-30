Некоторые остановки теплоходов могут отменить в Барнауле
Горожан просят заранее узнавать актуальное расписание
30 апреля 2023, 17:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле из-за маловодья могут отменить некоторые остановки теплоходов. Об этом сообщают "Вести 22".
Глава Барнаульского речного порта Александр Крук пояснил, что если на остановках будет недостаточная глубина, их будут отменять.
В 2023 году планируют запускать два маршрутных судна (до Рассказихи и Кокуйского), а также одно прогулочное.
Горожан просят заранее узнавать актуальное расписание, чтобы быть в курсе возможной отмены остановок.
Ранее сообщалось, что билеты на теплоходы в Барнауле подорожают.
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