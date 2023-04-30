Некоторые остановки теплоходов могут отменить в Барнауле

Горожан просят заранее узнавать актуальное расписание

30 апреля 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за маловодья могут отменить некоторые остановки теплоходов. Об этом сообщают "Вести 22".

Глава Барнаульского речного порта Александр Крук пояснил, что если на остановках будет недостаточная глубина, их будут отменять.

В 2023 году планируют запускать два маршрутных судна (до Рассказихи и Кокуйского), а также одно прогулочное.

Горожан просят заранее узнавать актуальное расписание, чтобы быть в курсе возможной отмены остановок.

Ранее сообщалось, что билеты на теплоходы в Барнауле подорожают.