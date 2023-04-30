Умер известный барнаульский художник Алексей Чеканов – Лёка
В 2016 году у него нашли неоперабельную раковую опухоль
30 апреля 2023, 13:54, ИА Амител
Фото: Олег Укладов / "ВКонтакте"
В Барнауле скончался известный художник Алексей Чеканов (Лёка). Ему было 55 лет.
О смерти Чеканова в социальных сетях рассказал арт-критик Вадим Климов.
Алексей Чеканов родился 13 февраля 1968 года в Барнауле. Творческий путь он начинал с создания объединения "Тихая мансарда". В 1989 году он начал выпускать журнал "Графика", который рассказывал о местных творцах.
В 2016 году у Лёки обнаружили неоперабельную раковую опухоль.
20:13:31 30-04-2023
ой... когда-то мы были знакомы... очень жаль(
23:08:19 30-04-2023
Один из самых талантливых и самобытных художников ....был...Светлая память