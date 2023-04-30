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Умер известный барнаульский художник Алексей Чеканов – Лёка

В 2016 году у него нашли неоперабельную раковую опухоль

30 апреля 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: Олег Укладов / "ВКонтакте"
Фото: Олег Укладов / "ВКонтакте"

В Барнауле скончался известный художник Алексей Чеканов (Лёка). Ему было 55 лет.

О смерти Чеканова в социальных сетях рассказал арт-критик Вадим Климов.

Алексей Чеканов родился 13 февраля 1968 года в Барнауле. Творческий путь он начинал с создания объединения "Тихая мансарда". В 1989 году он начал выпускать журнал "Графика", который рассказывал о местных творцах.

В 2016 году у Лёки обнаружили неоперабельную раковую опухоль.

Барнаул

Комментарии 2

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Элен без ребят

20:13:31 30-04-2023

ой... когда-то мы были знакомы... очень жаль(

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Тэми

23:08:19 30-04-2023

Один из самых талантливых и самобытных художников ....был...Светлая память

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