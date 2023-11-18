Такой день. Пожар в ТРЦ "Арена" и потепление до +20 градусов

Главное за 18 ноября

18 ноября 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле ранним утром 18 ноября потушили пожар в ТРЦ "Арена". Возгорание случилось в складском помещении продуктового магазина.

В Барнауле на улице Пушкина, 77, формируют участок для строительства небольшого многоэтажного дома. Раньше здесь располагалась деревянная двухэтажка, которую построили в 1916 году, а в 2023-м – снесли.

До 35 рублей подорожает проезд на автобусах № 3, 6к и 12 в Рубцовске с 27 ноября. Решение перевозчик обосновал возросшими ценами на ремонт, техобслуживание, ГСМ и увеличением МРОТ с 2024 года.

В Краснощековском районе Алтайского края днем 18 ноября установилась нетипично жаркая погода для этого времени года. Жители села Чинета рассказывали, что воздух у них прогревался до +20 градусов.

Двое рыбаков провалились под лед в Советском районе Алтайского края. Спасатели выручили сельчан и оказали им первую помощь.