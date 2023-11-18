Такой день. Пожар в ТРЦ "Арена" и потепление до +20 градусов
Главное за 18 ноября
18 ноября 2023, 23:15, ИА Амител
В Барнауле ранним утром 18 ноября потушили пожар в ТРЦ "Арена". Возгорание случилось в складском помещении продуктового магазина.
В Барнауле на улице Пушкина, 77, формируют участок для строительства небольшого многоэтажного дома. Раньше здесь располагалась деревянная двухэтажка, которую построили в 1916 году, а в 2023-м – снесли.
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Двое рыбаков провалились под лед в Советском районе Алтайского края. Спасатели выручили сельчан и оказали им первую помощь.
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