Такой день. Пожары, паводок и смерть известного алтайского архитектора

О главных событиях Алтайского края за 18 мая

18 мая 2025, 23:50, ИА Амител

Фото: Spencer Watson / unsplash.com

В Рубцовске полицейские раскрыли кражу двух велосипедов по горячим следам.

46-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный похитил велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде многоквартирного дома.

"Находясь на маршруте, сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который закатывал велосипед, схожий по приметам с одним из похищенных, в комиссионный магазин. В дальнейшем полицейские выяснили, что данный гражданин является похитителем, а украденное имущество принадлежит заявительнице", – рассказали в МВД.

Уровень воды в Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань поднялся до 539 см, что на 11 см ниже критического. При помощи беспилотных авиасистем (БАС) специалисты продолжают мониторинг состояния рек Обь и Чарыш для прогнозирования рисков. В селе Усть-Чарыш спасатели на лодках обследуют береговую зону, чтобы оперативно выявлять потенциальные угрозы.

В селе Яготино Благовещенского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме на улице Молодежной.

Пожар удалось потушить на площади 18 "квадратов". На месте работали пять пожарных, задействованы две автоцистерны.

"Травмирован 67-летний мужчина (ожог ног второй степени, госпитализирован)", – рассказали в МЧС.

В Барнауле после сильного ветра с еще не сданных новостроек на улице Чернышевского начали падать кирпичи.

По словам очевидца, на место экстренно пригнали кран, после чего рабочие начали заделывать повреждения.

Умер известный алтайский ученый, директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Борисович Поморов.

"Он ушел из жизни 18 мая. В это время он отдыхал с женой в Сочи, вместе они гостили у его сестры", – рассказали коллеги архитектора.

Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ.

В Барнауле на улице Енисейской произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Огонь вспыхнул в частном жилом доме и надворных постройках. Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров.

На месте работали 24 пожарных, два звена газодымозащитной службы, задействовано пять автоцистерн.

"На пожаре погибли 37-летний мужчина и 24-летняя женщина", – рассказали в МЧС.