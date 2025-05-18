После сильного ветра с барнаульских новостроек "осыпались" кирпичи
Рабочие начали экстренно заделывать повреждения
18 мая 2025, 18:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22 / t.me/brn22official
В Барнауле после сильного ветра с еще не сданных новостроек на улице Чернышевского начали падать кирпичи, пишет Barnaul 22.
По словам подписчика паблика, на место экстренно пригнали кран, после чего рабочие начали заделывать повреждения.
"Возникает закономерный вопрос: что будет, когда дом заселят, снова поднимется ветер и кирпич, слетевший с недоработанного участка, упадет кому-нибудь на голову?" – вопрошает барнаулец.
Ранее в Барнауле во время штормового ветра пострадал ребенок. Куски бетона, упавшие с крыши многоэтажки, пробили девочке голову. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации.
18:35:17 18-05-2025
а вот в Советских домах такого нет.
19:42:56 18-05-2025
Шинник (18:35:17 18-05-2025) а вот в Советских домах такого нет.... То-то в Рубцовске весь бывший центр города под шумок сносят.
09:22:27 19-05-2025
Шинник (18:35:17 18-05-2025) а вот в Советских домах такого нет.... На ул. Шукшина в панельном доме 1975г постройки после сдачи и заселения выпадала внешняя ЖБ панель на улицу. И такое было! Не в защиту современным строителям, а справедливости ради.
18:41:53 18-05-2025
Строят на...... отвали! А когда люди заселятся, то дом вообще развалится
18:54:30 18-05-2025
Татьяна (18:41:53 18-05-2025) Строят на...... отвали! А когда люди заселятся, то дом вообщ... Вы так не любите новостройки , наверное потому что не можете себе позволить..? Не расстраивайтесь у нас в Новострое всехорошо !!!
21:34:47 18-05-2025
Гость (18:54:30 18-05-2025) Вы так не любите новостройки , наверное потому что не можете...
Вы такие глупости морозите, что даже уже смеяться лень! У меня несколько квартир. Вся новостройка только под сдачу! Звукоизоляция просто никакая. Соседи - малоадекватные переселенцы из сёл. Они не поимают, что орать в квартире не стоит. Как и жарить шашлык на балконе. - Ачо, мы же на углях, открытого огня нет! Постоянные засоры канализации, так как люди не имеют ни малейшего предстваления о том, что не надо в каналью кости из супа кидать. И памперсы. Это не сортир с дыркой! А уж студенты... Это просто кринж! Ну не сдавайте вы студентам квартиры!!! Пусть в общагах живут. Чтобы потом не лить слезы и не быть Чернышевским! Убьют квартиру, измучают соседей. А соседи вас. Поэтому у меня старенький кирпич. Тихо, сухо и соседи - милые бабулечки! Да, я сдаю проверенным людям. Иногда попадаются неадекваты, но эти сразу на выход! Ценю своих соседей.
23:34:27 18-05-2025
Гость (21:34:47 18-05-2025) Вы такие глупости морозите, что даже уже смеяться лень! ...
селюки -зло! пусть селятся на выселках со своим выводком! это те, кому нельзя ни сдвать квартиры, ни давать нове жилье. Все засерут!
20:59:23 18-05-2025
Татьяна (18:41:53 18-05-2025) Строят на...... отвали! А когда люди заселятся, то дом вообщ... Ничо подобного. Обои поклеят, на них держаться будет норм.
18:48:41 18-05-2025
Кто готовил раствор? Кто поставщик? Какая партия? Кто был на смене на заводе готовя эту партию? Вопросов много, но главное сдать дом и потом что бы 5 лет не было ветра
19:39:38 18-05-2025
Быстрей, подешевле и побольше.
20:39:52 18-05-2025
Без раствора
09:31:43 19-05-2025
Гость (20:39:52 18-05-2025) Без раствора...
Ну, почему же, с раствором. Просто без цемента
22:31:42 18-05-2025
Прямо как заново 3 поросенка прочитал.
23:08:02 18-05-2025
Опять весь цемент растащили)))
23:23:04 18-05-2025
У кого на этот раз денежки в карманах осели?...
09:25:05 19-05-2025
Как в сказке про трех поросят и волка
09:28:42 19-05-2025
Современные строительные технологии.
09:57:23 19-05-2025
ППШариков (09:28:42 19-05-2025) Современные строительные технологии.... плюсю вам много!!!
"Сначала, так же как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Нуф-Нуф с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел:
У меня хороший дом,
Новый дом, прочный дом,
Мне не страшен дождь и гром,
Дождь и гром, дождь и гром!
ипотеку брать не буду
хату я в аренду сдам
много денег подниму
и переведу на безопасный счет
вот таков я хитрован!"
10:24:41 19-05-2025
Хрущёбы переживут новострой-человейники.
10:26:52 19-05-2025
Сайдингом зашить и всего делов. И красиво и безопасно будет
10:27:35 23-05-2025
Гость (10:26:52 19-05-2025) Сайдингом зашить и всего делов. И красиво и безопасно будет... Лучше пенопластом как ЖК вечера а поверх ваты штукатурочку и под пркрас, любо дорого.
11:13:23 19-05-2025
а как же настоящее министерство строительства и Министр работают в крае , а толку что ли нет или мало или всё таки нет.?