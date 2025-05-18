После сильного ветра с барнаульских новостроек "осыпались" кирпичи

Рабочие начали экстренно заделывать повреждения

18 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22 / t.me/brn22official

В Барнауле после сильного ветра с еще не сданных новостроек на улице Чернышевского начали падать кирпичи, пишет Barnaul 22.

По словам подписчика паблика, на место экстренно пригнали кран, после чего рабочие начали заделывать повреждения.

"Возникает закономерный вопрос: что будет, когда дом заселят, снова поднимется ветер и кирпич, слетевший с недоработанного участка, упадет кому-нибудь на голову?" – вопрошает барнаулец.

Ранее в Барнауле во время штормового ветра пострадал ребенок. Куски бетона, упавшие с крыши многоэтажки, пробили девочке голову. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации.