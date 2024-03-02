Такой день. Рост зарплат у кондукторов и снос кинотеатра "Искра"

Главное за 2 марта

02 марта 2024, 23:45, ИА Амител

Пешеходы переходят дорогу / Фото: unsplash.com

В Барнауле зарплата кондукторов в "Горэлектротрансе" вырастет на 15%. Так руководство предприятия рассчитывает привлечь на работу новых сотрудников, которых сейчас крайне не хватает.

В Барнауле снесли здание бывшего кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР. Работы по сносу начались 26 января, а теперь там остались только фундамент и подвал.

Рядом с будущим парком у ТРЦ "Европа" в Барнауле построят большой ресторан. Это будет трехэтажное здание с террасой, расположенное на улице Малахова.