Большой ресторан построят в Барнауле рядом с будущим новым парком у ТРЦ "Европа"

Проект представили на заседании градсовета краевой столицы

02 марта 2024, 08:15, ИА Амител

Проект нового ресторана в Барнауле на улице Малахова

Трехэтажное здание, в котором откроют ресторан с летней террасой, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 132а, на пересечении с Павловским трактом. Проект рассмотрели 29 февраля на очередном заседании градсовета. Инвесторы уверены, что ресторан в данной части краевой столицы будет пользоваться большой популярностью после строительства рядом – за территорией ТРЦ "Европа" – большого нового парка.

Каким будет ресторан?

Проект представил известный барнаульский архитектор Владимир Золотов. Площадь здания составит около тысячи квадратных метров. При этом оно будет располагаться на участке, чья площадь составляет около 12 соток. Предусматривается парковка на 13 автомобилей.

Фасад здания будет вполне современным. Преобладать будут серые оттенки. Подразумевается большое количество окон. На первом этаже объекта разместят гардероб и кухню. Второй этаж планируют отдать под ресторан, он займет и часть третьего этажа. Там же расположат летнюю террасу.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом члены градсовета высказались довольно положительно. Однако Сергей Боженко предложил продумать, как еще сильнее укрепить откос оврага, который находится рядом с будущим зданием.

Александр Деринг, в свою очередь, рекомендовал поработать над дизайном фасада. Особенно дворовой части. Это необходимо для того, чтобы посетители будущего парка могли смотреть на красивое здание, а не просто обшитую панелями стену.

А вот главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил, что рядом с рестораном планируют в будущем построить один из ФОКов. (Правда, сейчас этот проект, видимо, поставлен на паузу из-за отсутствия финансирования. – Прим. ред.). В связи с этим, отметил Четошников, размещать ресторан в данной части Барнаула будет неуместно. Впрочем, эту инициативу никто не поддержал.

В итоге члены градсовета одобрили проект с учетом рекомендаций экспертов.

А что вообще за парк хотят построить за ТРЦ "Европа"?

Активисты уже больше года выступают за создание парка на пустыре за торговым центром "Европа". Общественная зона для отдыха там должна была появиться еще в советское время, однако тогда реализовать проект не получилось.

В 2023 году инициативная группа, состоящая из обычных горожан, подготовила концепцию парка и подала заявку о включении участка в список для голосования на благоустройство по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году. В итоге объект в перечень включили. Теперь же активисты намерены подготовить эскиз и с ним выйти на голосование. Они уже собрали необходимую для этого сумму.

О необходимости строительства в данной части парка неоднократно выступали представители мэрии Барнаула.