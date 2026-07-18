Такой день. Землетрясение и возможный дефицит картофеля в Алтайском крае

О главных событиях на Алтае за 18 июля

18 июля 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Недалеко от Ярового произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3. Подземный толчок был зафиксирован около 04:00 18 июля вблизи административной границы Новосибирской области и Алтайского края.

В Бийске во время пожара погибли два человека. Днем 17 июля на улице Цесовской загорелись частный жилой дом и надворные постройки. К моменту прибытия первых подразделений МЧС России пламя охватило около 100 кв. метров.

В Волчихинском районе Алтайского края в озере Малом Пресном утонул мужчина. Предварительно установлено, что он отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Тело извлекли из воды очевидцы.

Перед увольнением главного режиссера театра драмы Артема Терехина в соцсетях развернулась дискуссия о кадровых проблемах и внутренних конфликтах в алтайских театрах. Высказывания некоторых сотрудников и актеров вызвали общественный резонанс.

С 21 по 25 июля 2026 года в Алтайском крае в пятидесятый раз пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и XXVIII Шукшинский кинофестиваль. Юбилейный формат обещает стать самым масштабным за всю историю. Организаторы подготовили программу так, что за пять дней гости успеют посмотреть и город, и село, и знаменитый Чуйский тракт. Где остановиться и что посмотреть — читайте в материале.