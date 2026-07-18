Загорелся частный жилой дом

18 июля 2026, 17:10, ИА Амител

Тушение пожара в Бийске / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В Бийске во время пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Днем 17 июля на улице Цесовской загорелись частный жилой дом и надворные постройки. К моменту прибытия первых подразделений МЧС России пламя охватило около 100 кв. метров.

«Для ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава, четыре автоцистерны. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины».

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в бане).