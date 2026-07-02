Температура Мирового океана установила новый рекорд в июне
Средняя температура поверхности достигла 20,98–21,0°C
02 июля 2026, 15:01, ИА Амител
Средняя температура поверхности Мирового океана в июне установила новый исторический рекорд — по разным оценкам, она достигает от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские мониторинговые службы Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine.
Согласно данным C3S, 21 июня 2026 года температура поверхности океана превысила показатели 2023 и 2024 годов на 0,03 градуса. В свою очередь, специалисты Copernicus Marine зафиксировали более заметный рост — новый максимум оказался выше значений тех же лет на 0,1 градуса.
Обе службы подтвердили, что текущие глобальные температуры поверхности океана превзошли рекордные отметки для этого времени года, которые были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах.
Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо полагает, что в ближайшие месяцы велика вероятность установления новых температурных рекордов. По его мнению, этому будут способствовать уже зафиксированные высокие показатели температуры океана, а также влияние климатического явления Эль‑Ниньо.
Стоит напомнить, что еще в январе 2024 года служба Copernicus отмечала аномально высокую среднюю температуру поверхности Мирового океана в течение 2023 года: рекорды были побиты в период с апреля по декабрь.
15:11:33 02-07-2026
Венера не всегда была духовкой в 450С c атмосферой из серной кислоты.
эта планета была также в зоне жизни как Земля и Марс.
что-то произошло, накопительным итогом.
У ученых есть мнение, что Земля повторяет этот путь.
И главный фактор - деятельность человека, последние 100 лет.
17:56:27 02-07-2026
Космос,солнце,земля-здесь связь.Было сообщение,что Земля излучает больше тепла и меньше получает.Народ нагрел?С планетой происходит без нашего вмешательства.
20:26:46 02-07-2026
Готовьтесь-зима будет очень холодная
06:45:20 03-07-2026
Что-то это Эль-ниньо действует пока только на юг Сибири, хотя это экватор по сути. Такого летнего тепла без перерывов давно не было.