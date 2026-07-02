Температура Мирового океана установила новый рекорд в июне

Средняя температура поверхности достигла 20,98–21,0°C

02 июля 2026, 15:01, ИА Амител

Мировой океан / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Средняя температура поверхности Мирового океана в июне установила новый исторический рекорд — по разным оценкам, она достигает от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские мониторинговые службы Copernicus Climate Change Service и Copernicus Marine.

Согласно данным C3S, 21 июня 2026 года температура поверхности океана превысила показатели 2023 и 2024 годов на 0,03 градуса. В свою очередь, специалисты Copernicus Marine зафиксировали более заметный рост — новый максимум оказался выше значений тех же лет на 0,1 градуса.

Обе службы подтвердили, что текущие глобальные температуры поверхности океана превзошли рекордные отметки для этого времени года, которые были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах.

Директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо полагает, что в ближайшие месяцы велика вероятность установления новых температурных рекордов. По его мнению, этому будут способствовать уже зафиксированные высокие показатели температуры океана, а также влияние климатического явления Эль‑Ниньо.

Стоит напомнить, что еще в январе 2024 года служба Copernicus отмечала аномально высокую среднюю температуру поверхности Мирового океана в течение 2023 года: рекорды были побиты в период с апреля по декабрь.



