Туристы отменяют поездки из-за неопределенности с дорогой, а отельеры ищут способы доставить гостей альтернативными маршрутами

04 июня 2026, 14:41, ИА Амител

Топливо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Крыму возникли перебои с поставками автомобильного топлива. Это существенно повлияло на планы туристов, которые начали отменять бронирования в отелях. Журналист Александр Горный, живущий на полуострове, рассказал об этом "Абзацу". Он отметил, что напряженная ситуация длится уже неделю и вызывает у отдыхающих беспокойство.

Многие, кто планировал поездку в курортный регион, изменили свои планы из-за опасений за возможность передвигаться на автомобиле. По словам Горного, несмотря на обещания властей найти логистическое решение, это не успокоило тех, кто собирался в отпуск.

«Люди ждут четкой информации и понимания, как действовать, поскольку наблюдается массовый отказ от бронирования. Этот вопрос остается открытым. В условиях топливного кризиса и проблем с логистикой настроение у людей тревожное. Вчера глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что есть конкретные пути решения, но о них пока нельзя говорить из соображений безопасности», — поделился Горный.

Для тех, кто собирается ехать в Крым на автомобиле, это означает необходимость заранее запастись топливом или рискнуть столкнуться с проблемами при его покупке на месте. Ограничения также увеличивают нагрузку на общественный транспорт, который и так работает в условиях нехватки.