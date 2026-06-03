Ранее приоритет в заправке имели экстренные службы города

03 июня 2026, 16:52, ИА Амител

АЗС / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил в своем канале в "Максе" возобновление свободной продажи топлива на автозаправочных станциях города после недавнего введения ограничений.

«За ночь и утро власти обеспечили большинство оперативных служб необходимыми расходными материалами. С 10 часов утра на большинстве АЗС сети "ТЭС" вновь станет возможным приобрести все виды топлива без ограничений. На Фиолентовском шоссе заправки начнут работать с 11 часов», — добавил он.

Губернатор также напомнил о сохранении временных ограничений на объемы топлива: не более 20 литров в одни руки, и только в канистру. Эти меры направлены на предотвращение дефицита и обеспечение топливом максимального числа жителей города.

Ранее amic.ru писал, что в конце мая на автозаправочных станциях Севастополя был введен режим строгой экономии: бензин марок АИ-92 и АИ-95 продавался исключительно по талонам. Как пояснил Развожаев, это было сделано для пополнения стратегических запасов топлива. Такие же ограничения действуют и на территории всего Крыма, что создает неудобства для туристов, планирующих покинуть полуостров на автомобиле.