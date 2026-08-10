Тренд на искренность. Как живут и на чем зарабатывают блогеры Алтая

Рассказываем, как увлечение блогом может перерасти во что-то большее

10 августа 2026, 06:15, Эльвира Петренева

Блогер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

10 августа — День видеоблогера. Еще несколько лет назад блог считался развлечением, сегодня — это полноценная индустрия. За десятками роликов в интернете стоят настоящие люди со своей историей. Так ли просто быть блогером сегодня? В материале amic.ru рассказываем о кейсах авторов Алтая.

С чистым сердцем

По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), по итогам 2025 года объем рынка инфлюенс-маркетинга увеличился на 20% и достиг 57 млрд рублей. В 2026-м аналитики прогнозируют еще один рост — на 12–13%, сообщили в Sostav.ru.

Для начала разберемся: может ли блогером стать любой человек? Экспертным мнением делится Анна Жеребненко, медиаспециалист АлтГУ:

«Не скажу, что любой. Здесь, как и в любой профессии, нужны прежде всего желание, большая вовлеченность, энтузиазм и колоссальная трудоспособность. Бытует миф, что блогером быть легко: мол, сидишь на диване и записываешь видео. На самом деле все не так. Это огромная работа по созданию контента 24/7. Современный потребитель очень избирателен, непостоянен, его внимание нужно постоянно удерживать и подогревать».

Анна Жеребненко отмечает: помимо желания, важно хотя бы немного ориентироваться на рынке социальных сетей, разбираться в алгоритмах, следить за трендами. Важны навыки создания контента: от подбора удачного ракурса на фото до применения ИИ-решений в монтаже или работе со звуком. Необходимы грамотная устная и письменная речь, умение четко формулировать свои мысли и доносить их до масс.

«Еще я бы добавила понимание того, что нужно постоянно учиться, стараться больше читать, быть любознательным, чтобы оставаться интересным для своей аудитории. Конечно, большим преимуществом будет и профильное образование в области журналистики, медиакоммуникаций, рекламы, PR и маркетинга», — подчеркивает эксперт.

Но можно ли заранее просчитать успех? Одни годами ищут свою аудиторию и меняют форматы, другие становятся известными практически случайно. Именно так произошло с Радмиром Гумеровым — автором блога о собаках Боне и Умке. Изначально мужчина вовсе не планировал становиться блогером. Все изменилось после одного видео.

«Мне повезло, что мы увидели объявление волонтера о том, что эти собачки были найдены в лесу. Повезло, что мы взяли их на передержку. Повезло, что решили оставить их у себя. Они нас очаровали своим ласковым характером, игривостью и обаянием. Здорово, что супруга поддерживает во всех авантюрах. Здорово, что мы живем в филиале рая на земле — на Алтае. Подписчики в восторге не только от собачек, но и от пейзажей, которые мы снимаем. Еще людям нравится манера, с которой я доношу информацию. Всегда говорю с чистым сердцем и от души», — отмечает Радмир.

Радмир Гумеров — продюсер лейбла современной этнической музыки и автор блога о собаках на Алтае. Только в Instagram* на них подписано более 86 тысяч человек. Известность пришла после одного видео с историей появления щенков в доме.

И действительно, Анна Жеребненко подтверждает: сегодня тренд на искренность и честность. На рынке контента острая конкуренция, настоящая борьба за внимание. Не хватит целой жизни, чтобы посмотреть все, что уже создано в интернете. Чтобы стать заметным, нужно выделяться.

«Реальный пример — Андрей и Люся Лунёвы из алтайской деревни. В канале в "Максе" у них уже огромная аудитория. Показывают хлопоты, огород, работу на заводе, помощь детям и внукам — все просто и с душой. Еще важный момент — это алгоритмы соцсетей, которые регулярно обновляются и меняются. Нужно постоянно обращать внимание на KPI: охваты, вовлеченность. И последнее, но очевидное — деньги. На первых порах блог требует гораздо больше финансовых затрат, чем можно с него заработать», — дополняет Анна Жеребненко.

Пользователям не подходит идеальная картинка — это отметили в исследовании "ВКонтакте" и коммуникационного агентства "Лампа". Аналитики пришли к выводу, что главным критерием при выборе блогера является юмор, а основными причинами отписки — однообразный контент и материалы, полностью созданные искусственным интеллектом. В последние годы набирает популярность и так называемый бытовой контент, когда авторы показывают повседневную жизнь без попыток казаться идеальными.

Именно на этом строится блог жительницы Барнаула Алины Ситник — мамы с нарушением слуха:

«Моя фишка — честность и настоящая жизнь. Я не стараюсь создать идеальную картинку, а показываю все как есть: семью, материнство, бытовые моменты, радости и сложности. Также моя особенность в том, что я показываю мир глухого человека изнутри. Многие люди впервые узнают через мой блог, что глухие могут путешествовать, работать, создавать семьи, воспитывать детей и достигать больших целей».

По словам Алины, блог начинался как личный дневник.

«В 2021 году я начала вести блог. Сначала хотелось просто показывать семью, детей, нашу обычную жизнь. Со временем я увидела, что людям интересно узнавать больше о мире глухих людей. Многие никогда не общались с глухими и не представляли, как мы живем. Поэтому я начала рассказывать о своей семье, о жизни со слышащим мужем, о детях, жестовом языке и о том, что глухота не мешает человеку мечтать и достигать целей», — подчеркивает Алина.

В блоге Алины в Instagram* более 40 тысяч подписчиков.

"Москва не сразу строилась"

Иногда рост блога — не случайность, а метод проб и ошибок, через который проходит человек. Жительница Бийска Екатерина Шнайдер ведет блог с 2014 года. За это время она успела попробовать разные форматы, пока не нашла тему, которая оказалась близка и ей самой, и аудитории. Девушка рассказывает о жизни города: публикует афиши, обзоры и добрые новости. Она набрала более шести тысяч подписчиков:

«К этой теме пришла, скорее, от чувства несправедливости и даже обиды за свой родной провинциальный городок. Горожане не видят и, к сожалению, не ценят развитие города. Не умеют разглядеть красивое, не ценят историческую часть. Именно поэтому мне захотелось показать бийчанам наш город с другой стороны».

Блог Екатерины есть в Instagram*, на него подписано более шести тысяч человек. В своих видео carrot.katy делится интересными локациями города.

Медиаэксперт Анна Жеребненко считает, что в контент-плане и кроется успех. Хаотичный постинг не принесет достойных плодов:

«Ошибки новичков обычно делятся на две категории: первая — это отсутствие контент-планирования и отслеживания реакций аудитории на разные форматы. Хаотичный постинг, нежелание слышать аудиторию, особенно если она критикует, — все это сводит труды на нет. Кстати, о критике: блогеру нужна еще и хорошая стрессоустойчивость, поскольку люди в Сети критикуют часто и резко. И вот на этом этапе часть начинающих блогеров отсеивается».

Следующей ошибкой эксперт выделяет погоню за охватами и монетизацией на старте. В начале стоит поставить достижимые цели, а не миллионные просмотры.

«Очень часто вижу видео, где начинающие блогеры со слезами на глазах рассказывают о том, что они очень стараются, а контент все равно видит небольшое количество человек. Нужно просто понимать, что это большой труд. Как там в поговорке: "Москва не сразу строилась". И миллионные охваты будут, но далеко не сразу», — резюмирует медиаспециалист.

Но в интернете не все бывает предсказуемо. Так началась история юного барнаульца Алексея Смолькина:

«Сестра выложила видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и люди в комментариях просили завести Алексею свой аккаунт. Снимаем видео с автомобилями, потому что в жизни очень часто занимаемся их ремонтом. Люди пишут, что он харизматичный, умный и работящий для своих лет».

Популярность быстро привлекла внимание рекламодателей.

«С рекламными предложениями пока не связываемся, участвовали в съемках на добровольной основе для бренда бытовой химии — сыграл директора в ролике. Еще нас пригласили в автосалон. Было и много предложений от телеканалов, пока приняли участие только в двух репортажах», — делится блогер.

Леха Смолькин есть в Instagram*. Выложив несколько вирусных роликов о ремонте автомобиля, он сумел набрать 26 тысяч подписчиков.

Кажется, секрет в том, чтобы цеплять зрителя своей фишкой? Анна Жеребненко считает так:

«Нишу, конечно, искать необходимо. Я еще не встречала такого человека, который бы одинаково хорошо и рисовал, и танцевал, и готовил, и в рыбалке разбирался, и в автомобилях. Блог нужно строить на том, что вам близко. Только в этом случае аудитория сочтет, что вы ей полезны, а значит, будет возвращаться в ваш блог, читать, смотреть и слушать».

Не для заработка

По данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), 63% российских блогеров зарабатывают в среднем 250 тысяч рублей в месяц. Доход свыше миллиона рублей получают лишь около 5% авторов.

Стоит помнить, что для ведения блога необходимо зарегистрировать его в официальном реестре Роскомнадзора. По данным ведомства, с ноября 2024 по апрель 2025 года было зарегистрировано уже более 134 тысяч заявлений от авторов с числом подписчиков свыше десяти тысяч. Другие требования отмечает юрист АлтГУ Андрей Кулаевский:

«Основные требования касаются регистрации крупных блогов, маркировки рекламы, соблюдения закона о персональных данных и защиты авторских прав. Особое внимание необходимо уделять рекламе: она должна сопровождаться соответствующей пометкой, содержать сведения о рекламодателе и идентификатор erid. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы».

А еще блогерам нужно говорить не только от души, но и по правилам русского языка. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения, направленные на защиту языка: использование иностранных слов и англицизмов в публичной информации теперь ограничено, а некоторые термины требуют обязательного перевода.

Впрочем, далеко не каждый блог создается ради заработка.

Для Екатерины Шнайдер блог никогда не был коммерческим проектом. Девушка рассказывает о жизни Бийска и не продает рекламу.

«На заработок это не повлияло, потому что мой проект некоммерческий. Зато меня стали приглашать на городские события, недавно побывала на съемках полнометражного фильма "Импостер", познакомилась со съемочной группой. Иногда меня узнают на улице», — делится Екатерина.

Девушка отмечает: непонимание вызывают местные авторы, которые работают по принципу "ты мне товар — я тебе рекламу". Из-за этого складывается впечатление, что им не важны ни качество продукта, ни ценности бренда, главное — бесплатно.

Автор книжного блога из Барнаула Валентина считает, что главное приобретение — возможности:

«Я интернет-маркетолог, а мой блог — лучший кейс, который показывает, как можно развивать соцсети без вложений в рекламу. Предложений о сотрудничестве поступает очень много, но примерно в 90% случаев я отказываюсь. Одним из самых необычных предложений стал пресс-тур в первый в России отель тишины».

Блог Валентины в Instagram* называется otvally.books и собрал более 23 тысяч подписчиков. В нем она делится книгами, фильмами и сериалами, которые ее зацепили.

Создатель блога о собаках Боне и Умке Радмир рассказывает, что пока его проект почти не приносит дохода, зато уже помог тем, ради кого он когда-то и начинался:

«Может быть, когда-нибудь мы научимся это монетизировать. Пока нет. Но блог очень помог местным волонтерам. Мы несколько раз объявляли сборы, и подписчики перечислили около 30 тысяч рублей. Эти деньги пошли на лечение бездомных животных, передержку и покупку кормов. Для меня это гораздо важнее любой рекламы».

Хейт с первых дней

Обратная сторона публичности — хейт, травля и попытки превратить чужую жизнь в объект для развлечения. Так, новосибирский блогер-миллионник Сергей Орешкин уже несколько месяцев сталкивается с настоящим преследованием. Неизвестные регулярно оформляют на его адрес ложные заказы еды и такси. Сам автор предполагает, что его данные могли найти школьники. Впрочем, с агрессией он столкнулся еще раньше: когда Сергей работал дворником и снимал свою работу на видео, недоброжелатели приходили к киоску, где он трудился, бросали петарды и оставляли оскорбительные надписи. Об этом писал nsk.aif.ru.

Блогер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Практически каждый автор, который регулярно появляется в соцсетях, рано или поздно сталкивается с негативом. Иногда это единичные комментарии, а иногда — настоящие волны хейта.

Бийский блогер Екатерина Шнайдер признается, что хейт появился сразу, как только она начала рассказывать о родном городе:

«Это может быть один комментарий из ста, но именно он способен "ударить по рукам" и отбить желание что-либо делать. Не так давно была настоящая атака хейтеров: за один день — огромное количество негатива. Тогда я честно рассказала подписчикам, что чувствую, и неожиданно получила сотни слов поддержки. После этого окончательно убедилась, что хороших людей гораздо больше».

Барнаульский блогер Алина Ситник считает, что даже на агрессию стоит отвечать спокойно:

«Как и многие публичные люди, я сталкивалась с негативными комментариями. Но всегда стараюсь отвечать спокойно и вежливо, даже если человек пишет с агрессией. Интересно, что иногда после моего ответа люди меняют свое мнение. Я считаю, что доброта и уважение работают лучше, чем конфликт. За каждым комментарием стоит человек, и иногда ему просто нужно больше информации, чтобы понять».

Совсем иначе складывается ситуация у барнаульца Алексея Смолькина, чей блог об автомобилях неожиданно стал популярным. Он отмечает, что с хейтом практически не сталкивался. Более чем из пяти тысяч комментариев негативных — около десяти. Кто-то писал, что это постановка, но видео снималось не ради просмотров.

Автор блога о собаках Радмир тоже считает, что на негатив лучше отвечать спокойно, хотя иногда приходится пользоваться кнопкой блокировки. Большой шквал хейта обрушился после того, как он показал конуру для щенков: люди писали, что собаки должны спать дома, вместе с хозяином.

«Но наши щенки счастливы бегать по участку! Была девушка, которая под каждым роликом оставляла негативные комментарии. Потом я понял, что это глубоко несчастный человек, который делится этим негативом. Тогда я просто заблокировал ее. На остальные комментарии отвечаю с добром и замечаю, что люди постепенно становятся вежливее. Для меня это тоже маленькая победа», — рассказывает Радмир.

Показывать настоящие истории

Нет худа без добра: часто блогерам предлагают сотрудничество, их узнают на улицах, приглашают на мероприятия.

Блогер в окружении фанатов / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

У автора блога о щенках Боне и Умке Радмира удивительная история произошла во время прогулки по курорту "Манжерок". Питомцев неожиданно узнали туристы:

«Навстречу шла компания туристов, и три девушки с восторгом кинулись обниматься с Боней и Умкой. Мы порадовались, посмеялись. Только потом выяснилось, что рядом с ними был Женя Трофимов из группы "Комната культуры". Об этом мы узнали уже позже из социальных сетей — его супруга выложила встречу в сторис».

Щенки уже успели не только стать звездами соцсетей, но и попасть в музыкальную индустрию:

«А еще сейчас Боня и Умка снимаются в музыкальном клипе на песню "Выйди из пустоты" Добрыни Сатина. Скоро состоится премьера».

У бийского блогера Екатерины Шнайдер необычная ситуация произошла во время обзора нового сквера:

«В этот же момент туда приехал глава города Виктор Щигрев. Мы разговорились, больше часа гуляли по территории, он рассказывал о проекте, позволил все снять. После этого хейтеры решили, что я "тайный пресс-центр администрации". Мне регулярно пишут, что работаю по госконтракту или "засланный казачок". Люди не верят, что обычный житель может искренне любить свой город», — рассказывает блогер.

Благодаря своему блогу Алина Ситник уже выступала на пресс-конференции Национальной ассоциации блогеров, посвященной развитию блогосферы, организовывала встречу глухих блогеров, после которой о сообществе рассказали федеральные СМИ, а также получала приглашение от "ВКонтакте". Кроме того, блог познакомил ее со многими известными авторами.

«Инклюзия развивается, и наш труд замечают. Благодаря блогу я познакомилась с Надин Серовски, Ольгой Берек и многими другими людьми. Но самое главное — я вижу, что люди начинают иначе воспринимать мир глухих».

Не ради популярности ведет свой блог и сотрудник МЧС Дмитрий Ларкин. Его цель — показать работу спасателей такой, какой ее редко видят обычные люди.

«На работе сначала удивлялись, что можно вот так рассказывать о профессии. Сейчас меня знают во всем гарнизоне. Я снимаю ребят, рассказываю о службе, о профилактике пожаров. На заработок блог никак не повлиял, но это и не было целью. Моя миссия — приносить пользу. Если после просмотра кто-то станет осторожнее с огнем или заинтересуется профессией спасателя, значит, все это не зря».

Дмитрий Ларкин в Instagram* выкладывает видео и фото с мест возгораний. Сам он — водитель. На его аккаунт подписано более 11 тысяч человек.

Алина уверена, что задача блогера как раз в том, чтобы донести до другого человека, по ту сторону экрана, что-то важное:

«Для меня миссия блогера — это возможность влиять на людей, делиться опытом. Блогер может стать мостом между разными людьми. Можно не только развлекать, но и менять отношение общества, разрушать стереотипы и показывать настоящие истории. Мне хочется, чтобы после просмотра моего блога человек стал чуть добрее и понял, что у каждого есть свои возможности».

Эту мысль поддерживает и Радмир. По его словам, самым большим достижением стали вовсе не просмотры:

«В нашей жизни изменилось все. Стало больше добра, любви, взаимопонимания. Эти два пушистых комочка украсили жизнь не только нам. Сейчас на всех площадках нас смотрят около 160 тысяч человек, и многие пишут, что Боня и Умка стали для них настоящим лучиком света. Если мы можем сделать чей-то день немного лучше — значит, все не просто так».

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