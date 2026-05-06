Пенсия блогеров может превысить 43 тысячи рублей
За 25 лет взносов блогер может накопить 218 ИПК
06 мая 2026, 13:09, ИА Амител
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил ТАСС, что максимальный размер пенсии у блогеров, делающих страховые взносы, может превысить 43 тысячи рублей.
«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент)», — пояснил эксперт.
Исходя из этих расчетов, если блогер будет делать взносы на протяжении 25 лет, он сможет накопить 218 ИПК, а размер будущей пенсии в таком случае составит 43 758 рублей.
Ранее появилась информация о том, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину необходимо официально получать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Ранее сообщалось, кто получит повышенную пенсию в мае 2026 года и какой будет прибавка.
13:15:27 06-05-2026
Исходя из этих расчетов, если блогер будет делать взносы на протяжении 25 лет, он сможет накопить 218 ИПК, а размер будущей пенсии в таком случае составит 43 758 рублей. --
)))Вот интересно, что можно будет купить на эту сумму через 25 лет.
13:37:09 06-05-2026
Давайте посчитаем. За 25 лет блоггер внесет 572204 * 25 = 14.3 миллиона.
Разделим эту сумму на размер пенсии 43758, получим 326,8 месяцев, или 27 лет.
Таким образом наш блоггер проживет до 65 + 27 = 92-х лет, прежде чем потратит накопления. Фантастика! Срочно становлюсь блоггером.
13:44:22 06-05-2026
а может и не может
19:02:08 09-05-2026
Лучше эти 14 кк тупо в баксы перевести и на инотранный счет положить, больше толку будет.