За 25 лет взносов блогер может накопить 218 ИПК

06 мая 2026, 13:09, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART / amic.ru

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил ТАСС, что максимальный размер пенсии у блогеров, делающих страховые взносы, может превысить 43 тысячи рублей.

«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент)», — пояснил эксперт.

Исходя из этих расчетов, если блогер будет делать взносы на протяжении 25 лет, он сможет накопить 218 ИПК, а размер будущей пенсии в таком случае составит 43 758 рублей.

Ранее появилась информация о том, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году россиянину необходимо официально получать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ. Ранее сообщалось, кто получит повышенную пенсию в мае 2026 года и какой будет прибавка.



