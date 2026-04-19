Блогер из Бийска снял новую серию мини‑сериала о резиновой утке на Голубом Дунае

История желтой уточки началась около десяти лет назад

19 апреля 2026, 18:52, ИА Амител

Блогер Геннадий Печенькин / Фото предоставил Геннадий Печенькин для редакции "БР"

Бийчанин Геннадий Печенькин, известный в Сети как Печенька, выпустил продолжение мини‑сериала о желтой резиновой утке на Голубом Дунае, сообщает издание "Бийский рабочий".

История популярного персонажа началась около десяти лет назад: тогда первый ролик с уткой вызвал шквал критики. По воспоминаниям самого блогера, восемь лет назад он решил снять видео о местном канале и добавил в кадр уточку, чтобы разнообразить обычный пейзаж.

После выхода второй серии Геннадий планировал завершить проект — многие зрители советовали ему устроиться на работу и не заниматься, по их мнению, ерундой. Однако утка настолько полюбилась жителям Бийска, что поклонники стали активно просить вернуть ее на экраны.

В итоге в апреле 2026 года блогер все‑таки снял новую серию: в ней он сел в большую утку, а маленькую пустил в свободное плавание. На этот раз видео получило исключительно положительные отзывы.

Помимо развлекательных роликов, Геннадий создает материалы об исторических зданиях Бийска — на его счету уже более ста таких видео. В работе блогеру помогает его жена Олеся: они дружат с детства и сейчас вместе занимаются съемками. Создание одного ролика занимает у пары около двух дней.

Для Геннадия и Олеси видеосъемка остается хобби, которое они совмещают с основной работой. Их главная цель — не наращивание аудитории, а возможность заниматься любимым делом. Печенькин не исключает, что серия с уткой может завершиться, но уже обдумывает идею нового персонажа.

Ранее сообщалось, что бийский блогер почти за две недели дошел пешком до Новосибирска. Ради подписчиков он преодолел около 360 км.