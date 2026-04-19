НОВОСТИОбщество

Блогер из Бийска снял новую серию мини‑сериала о резиновой утке на Голубом Дунае

История желтой уточки началась около десяти лет назад

19 апреля 2026, 18:52, ИА Амител

Блогер Геннадий Печенькин / Фото предоставил Геннадий Печенькин для редакции "БР"
Блогер Геннадий Печенькин / Фото предоставил Геннадий Печенькин для редакции "БР"

Бийчанин Геннадий Печенькин, известный в Сети как Печенька, выпустил продолжение мини‑сериала о желтой резиновой утке на Голубом Дунае, сообщает издание "Бийский рабочий".

История популярного персонажа началась около десяти лет назад: тогда первый ролик с уткой вызвал шквал критики. По воспоминаниям самого блогера, восемь лет назад он решил снять видео о местном канале и добавил в кадр уточку, чтобы разнообразить обычный пейзаж. 

После выхода второй серии Геннадий планировал завершить проект — многие зрители советовали ему устроиться на работу и не заниматься, по их мнению, ерундой. Однако утка настолько полюбилась жителям Бийска, что поклонники стали активно просить вернуть ее на экраны. 

В итоге в апреле 2026 года блогер все‑таки снял новую серию: в ней он сел в большую утку, а маленькую пустил в свободное плавание. На этот раз видео получило исключительно положительные отзывы.

Помимо развлекательных роликов, Геннадий создает материалы об исторических зданиях Бийска — на его счету уже более ста таких видео. В работе блогеру помогает его жена Олеся: они дружат с детства и сейчас вместе занимаются съемками. Создание одного ролика занимает у пары около двух дней.

Для Геннадия и Олеси видеосъемка остается хобби, которое они совмещают с основной работой. Их главная цель — не наращивание аудитории, а возможность заниматься любимым делом. Печенькин не исключает, что серия с уткой может завершиться, но уже обдумывает идею нового персонажа.

Ранее сообщалось, что бийский блогер почти за две недели дошел пешком до Новосибирска. Ради подписчиков он преодолел около 360 км.

Бийск блогеры

Комментарии 1

Avatar Picture
Иван

19:16:39 19-04-2026

Это реально важное событие для нашей страны, блогер снял ролик про уточку, только как его посмотреть в заблокированном интернете?

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров