Туман и дожди. Какую погоду ждать в Алтайском крае 2 июля
Также возможны грозы
02 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Алтайский край во второй день июля накроют дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Однако осадки будут кратковременными. Температура днем составит от +30 до +35 градусов. Утром местами может появиться туман.
Поднимется восточный ветер, 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.
10:41:40 02-07-2026
в ночь с часу то же обещали. но надули.
12:15:36 02-07-2026
Как то ответственней к прогнозам надо подходить, не предсказания ведь.