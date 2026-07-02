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Туман и дожди. Какую погоду ждать в Алтайском крае 2 июля

Также возможны грозы

02 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край во второй день июля накроют дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Однако осадки будут кратковременными. Температура днем составит от +30 до +35 градусов. Утром местами может появиться туман.

Поднимется восточный ветер, 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

Алтайский край Погода
       

Комментарии 2

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Гость

10:41:40 02-07-2026

в ночь с часу то же обещали. но надули.

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Вежливый Человек

12:15:36 02-07-2026

Как то ответственней к прогнозам надо подходить, не предсказания ведь.

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