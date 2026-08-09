Туристы из России пожаловались на новую неприятность во время отдыха в Турции

По словам турагента, загрязнение представляет угрозу для Средиземного моря в целом

09 августа 2026, 09:02, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Состояние морской воды у побережья популярной среди россиян Аланьи стало вызывать вопросы у отдыхающих. Туристы из России все чаще обращают внимание на экологическую ситуацию на курорте, где специалисты выявили высокий уровень загрязнения микропластиком. Об этом РИА Новости рассказал представитель местной туристической отрасли, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.

Одним из источников проблемы могут быть пластиковые отходы, которые морские течения приносят к побережью. На распространение загрязнения, по оценкам специалистов, могли повлиять сразу несколько факторов.

«Значительная часть пластиковых отходов поступает в регион с морскими течениями. Недавно регион посетили эксперты: они связали загрязнение с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также с необычно сильными осадками, которые способствовали переносу загрязняющих веществ в море», — рассказал Кылдонер.

Представитель туротрасли отметил, что уже получает "жалобы от российских туристов, которые все чаще обращают на это внимание".

Проблема при этом не ограничивается только побережьем Аланьи. По словам турагента, загрязнение представляет угрозу для Средиземного моря в целом и в перспективе способно отразиться на привлекательности расположенных здесь курортов.

«Сигналы уже есть. Турист приезжает и сталкивается с такой проблемой», — резюмировал Кылдонер.

Турция остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. С января по сентябрь 2025 года только Анталью посетили около 3,31 млн путешественников из России — на них пришлось более 24% российского турпотока в страну.

Аланья популярна среди россиян не только как место для отдыха. По состоянию на конец 2025 года в городе постоянно проживали 11 396 граждан России.