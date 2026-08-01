Туристы в Турции стали чаще выбирать апартаменты вместо отелей

Путешественники ищут более экономичные форматы отдыха

01 августа 2026, 14:26, ИА Амител

Апарт-отель в живописном месте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На фоне удорожания туристических услуг в Турции путешественники все чаще отдают предпочтение альтернативным вариантам размещения — апартаментам и домам вместо классических отелей. Об этом РИА Новости рассказала представитель туриндустрии Дениз Кашыр, комментируя статистику Института статистики Турции.

Согласно данным TÜİK, во втором квартале 2026 года доходы туристической отрасли снизились на 2,6% в годовом выражении, а количество иностранных туристов сократилось на 5,1%. При этом, по словам Кашыр, эти цифры отражают не столько падение спроса, сколько трансформацию модели потребления туристических услуг.

Рост стоимости проживания, транспорта и досуга побуждает туристов искать более экономичные решения. Многие останавливаются у родственников и друзей либо выбирают апартаменты — такой формат позволяет сократить расходы и одновременно чувствовать себя комфортнее.

В подтверждение этой тенденции эксперт привела данные TÜİK: во втором квартале 60,3% проживающих за рубежом граждан Турции приехали в страну именно для посещения родных и близких.

Позитивную динамику демонстрирует поток из России. По информации Ассоциации туроператоров России, в первом полугодии 2026 года число визитов в Турцию выросло на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 2,6 миллиона.