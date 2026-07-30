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Семья из Барнаула отправилась в Турцию в автодоме. Видео

Они уже проехали Екатеринбург, Казань и Владикавказ

30 июля 2026, 12:45, ИА Амител

Семья из Барнаула отправилась в большое путешествие в автодоме в Турцию, сообщает Barnaul 22.

«Мы хотим подарить нашим троим детям незабываемое детство и показать, что путешествовать можно не только на самолете. В автодоме реально доехать не только до Горного Алтая, но и до других стран», — рассказали родители.

По словам главы семьи Тимофея, эта поездка — не эмиграция, а масштабное семейное приключение. Семья уже проехала Омск, Екатеринбург, Казань, Волгоград и Владикавказ, чтобы показать детям многообразие родной страны.

«Дальше нас ждут Грузия, где мы хотим восстановить связь с родственниками, затем — большое путешествие по Турции, после чего отправимся в Армению», — рассказал Тимофей.

На обратном пути путешественники планируют заехать в Минеральные Воды, чтобы увидеть Эльбрус. После этого они посетят Дагестан и Чечню, а затем через территорию Казахстана вернутся домой.

Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая / Станция Озерки

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Туризм
       

Комментарии 11

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Гость

12:51:15 30-07-2026

А в Индию слабо?

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Гость

13:54:11 30-07-2026

Гость (12:51:15 30-07-2026) А в Индию слабо?... Ну или на северный полюс!?...

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Гость

12:56:57 30-07-2026

По детям не видно радости, и да, где там который в Эмираты поехал на жигулях, че-то не слышно?

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Гость

13:02:07 30-07-2026

Где они работают? А как же учеба детей? Свободные....завидую...наверное

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таки да.

13:08:27 30-07-2026

,, нам то не гони.. "©
место жительства подыскивает.
в разведку пошёл бы один, ну с женой.
а здесь, всей семьёй.. -обратной дороги нет.

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Гость

13:09:09 30-07-2026

Они безработные или откуда у них такой отпуск чтоб кататься столько?

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Гость

13:13:18 30-07-2026

теснота, скованный быт и скудное питание. и постоянно вывоз своего гуано. класс, отдых мечты

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Гость

13:44:32 30-07-2026

Очень круто, жаль возможности такие есть далеко не у всех

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Гость

14:42:26 30-07-2026

Понятно. умнО

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Andrey

17:41:23 30-07-2026

кататься со своими фекалиями под боком.... ну такое себе

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Гость

19:20:28 30-07-2026

Пока молодые, есть здоровье, почему бы не совершить большое путешествие. С автодомом сами себе хозяева. Нет зависимости от местного сервиса. Если будут снимать видео и выкладывать, интересно посмотреть.

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