Семья из Барнаула отправилась в Турцию в автодоме. Видео
Они уже проехали Екатеринбург, Казань и Владикавказ
30 июля 2026, 12:45, ИА Амител
Семья из Барнаула отправилась в большое путешествие в автодоме в Турцию, сообщает Barnaul 22.
«Мы хотим подарить нашим троим детям незабываемое детство и показать, что путешествовать можно не только на самолете. В автодоме реально доехать не только до Горного Алтая, но и до других стран», — рассказали родители.
По словам главы семьи Тимофея, эта поездка — не эмиграция, а масштабное семейное приключение. Семья уже проехала Омск, Екатеринбург, Казань, Волгоград и Владикавказ, чтобы показать детям многообразие родной страны.
«Дальше нас ждут Грузия, где мы хотим восстановить связь с родственниками, затем — большое путешествие по Турции, после чего отправимся в Армению», — рассказал Тимофей.
На обратном пути путешественники планируют заехать в Минеральные Воды, чтобы увидеть Эльбрус. После этого они посетят Дагестан и Чечню, а затем через территорию Казахстана вернутся домой.
12:51:15 30-07-2026
А в Индию слабо?
13:54:11 30-07-2026
Гость (12:51:15 30-07-2026) А в Индию слабо?... Ну или на северный полюс!?...
12:56:57 30-07-2026
По детям не видно радости, и да, где там который в Эмираты поехал на жигулях, че-то не слышно?
13:02:07 30-07-2026
Где они работают? А как же учеба детей? Свободные....завидую...наверное
13:08:27 30-07-2026
,, нам то не гони.. "©
место жительства подыскивает.
в разведку пошёл бы один, ну с женой.
а здесь, всей семьёй.. -обратной дороги нет.
13:09:09 30-07-2026
Они безработные или откуда у них такой отпуск чтоб кататься столько?
13:13:18 30-07-2026
теснота, скованный быт и скудное питание. и постоянно вывоз своего гуано. класс, отдых мечты
13:44:32 30-07-2026
Очень круто, жаль возможности такие есть далеко не у всех
14:42:26 30-07-2026
Понятно. умнО
17:41:23 30-07-2026
кататься со своими фекалиями под боком.... ну такое себе
19:20:28 30-07-2026
Пока молодые, есть здоровье, почему бы не совершить большое путешествие. С автодомом сами себе хозяева. Нет зависимости от местного сервиса. Если будут снимать видео и выкладывать, интересно посмотреть.