Семья из Барнаула отправилась в Турцию в автодоме. Видео

Они уже проехали Екатеринбург, Казань и Владикавказ

30 июля 2026, 12:45, ИА Амител

Семья из Барнаула отправилась в большое путешествие в автодоме в Турцию, сообщает Barnaul 22.

«Мы хотим подарить нашим троим детям незабываемое детство и показать, что путешествовать можно не только на самолете. В автодоме реально доехать не только до Горного Алтая, но и до других стран», — рассказали родители.

По словам главы семьи Тимофея, эта поездка — не эмиграция, а масштабное семейное приключение. Семья уже проехала Омск, Екатеринбург, Казань, Волгоград и Владикавказ, чтобы показать детям многообразие родной страны.

«Дальше нас ждут Грузия, где мы хотим восстановить связь с родственниками, затем — большое путешествие по Турции, после чего отправимся в Армению», — рассказал Тимофей.

На обратном пути путешественники планируют заехать в Минеральные Воды, чтобы увидеть Эльбрус. После этого они посетят Дагестан и Чечню, а затем через территорию Казахстана вернутся домой.