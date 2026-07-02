Умерших людей будут заменять роботами-двойниками. Подробности

Разработка таких машин уже началась в Китае

02 июля 2026, 18:45, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ученые из Китая создали гуманоидоподобного робота, сообщает "Россия не Москва".

При разработке такой технологии копируют голос, воспоминания и внешность умершего человека. В результате получается робот, похожий на него.

В этом году китайская компания, которая работала над технологией, собирается выпустить 100 подобных машин для психологической поддержки. Они должны частично заменить ушедших из жизни людей.