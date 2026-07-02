НОВОСТИОбщество

Умерших людей будут заменять роботами-двойниками. Подробности

Разработка таких машин уже началась в Китае

02 июля 2026, 18:45, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Робот / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ученые из Китая создали гуманоидоподобного робота, сообщает "Россия не Москва".

При разработке такой технологии копируют голос, воспоминания и внешность умершего человека. В результате получается робот, похожий на него. 

В этом году китайская компания, которая работала над технологией, собирается выпустить 100 подобных машин для психологической поддержки. Они должны частично заменить ушедших из жизни людей.

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Наука новые технологии
       

Комментарии 13

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Трагати

18:50:42 02-07-2026

если, в ближайшие, сто лет человечество не начнет экспансию в пределах солнечной системы, то 8 млрд - просто не будут нужны.

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Гость

19:06:38 02-07-2026

Сказки как в том фильме, где: "космические корабли бороздят просторы вселенной".

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Musik

19:16:07 02-07-2026

Ленина, Сталина, Курчатова, Вавилова.

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Магомет Абабович

19:32:18 02-07-2026

Musik (19:16:07 02-07-2026) Ленина, Сталина ... И других упырей.

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Гость

21:13:28 02-07-2026

Магомет Абабович (19:32:18 02-07-2026) И других упырей.... велиеие ученые тебе чем плохи-то?? деятели?? завидуешь, фу кк стремно

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Повсекакий

05:56:29 03-07-2026

Гость (21:13:28 02-07-2026) велиеие ученые тебе чем плохи-то?? деятели?? завидуешь, фу к... А ученых он удалил. Оставил только упырей.

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Гость

22:18:52 02-07-2026

Магомет Абабович (19:32:18 02-07-2026) И других упырей.... Вот именно! Воссаздадут робот Сталина и Гитлера и устроят бои без правил в ринге. Будут принимать ставки. Вот это было бы шоу. Солдаты скоро вообще не нужны будут. С автоматами будут роботы бегать и дроны они будут сбивать с первой попытки если этот робот будет управляться человеком а не ИИ.

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Гость

19:27:02 02-07-2026

Все ищут ищут по кругу...Только чего?...Дайте планете Земля отдохнуть....

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Musik

22:57:10 02-07-2026

Гость (19:27:02 02-07-2026) Все ищут ищут по кругу...Только чего?...Дайте планете Земля ... Сойдите, кто мешает.

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Гость

21:14:47 02-07-2026

ужас какой бред фу. бомбаните их и 404

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майор

07:26:41 03-07-2026

опасность ИИ в том что он постепенно подменит реальность отдельному человеку на свою собственную машинную реальность. А человек позволит это сделать потому что ему комфортно и опасности он не чувствует. Старая модель отношений - классическая когда есть пашня плуг и паши сей борони и собирай урожай уйдет в прошлое как архаизм. Человек будет сильно зависеть от машин а потом как всегда бывает на планете иногда происходят небольшие катаклизмы в природе и бац - электричества не станет
Тогда люди 90% просто помрут а 10% те которые кинутся в природу выживать на подножном корме одичают. Во обезьяны в зоопарке - это как раз и есть Атланты. Их автоматизация сгубила

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Гость

08:35:02 03-07-2026

Всё для мошенников...

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Гость

10:08:12 03-07-2026

Зачем?

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