Роботы "Молния" побили рекорд человека на пекинском полумарафоне

19 апреля 2026, 17:25, ИА Амител

Роботы на полумарафоне / Фото: стоп-кадр с видео ТК "Звезда"

Три китайских автономных робота‑гуманоида серии "Молния" установили новый рекорд на полумарафоне в Пекине, опередив лучшее человеческое достижение, пишет РИА Новости.

Соревнование — уже второй по счету полумарафон людей и роботов‑гуманоидов — прошло в воскресенье на территории Пекинской зоны технико‑экономического развития "Ичжуан".

В мероприятии участвовали несколько сотен человекоподобных роботов, представленных более чем 100 командами.

Участники — и люди, и роботы — преодолевали одинаковую дистанцию в 21,1 км, но по несколько разным правилам: роботы бежали по выделенной трассе и стартовали поочередно с интервалом в 30 секунд.

Текущий человеческий рекорд на этой дистанции составляет 56 минут 42 секунды и принадлежит угандийскому бегуну Джейкобу Киплимо. Роботы смогли его превзойти.

Первым к финишу пришел робот "Молния" № 001 из команды "Цзюэин Читу", показав чистое время 48 минут 19 секунд. Однако из‑за того что эта модель управлялась дистанционно, ей был начислен штраф — и в итоге она не попала на пьедестал.

В результате весь пьедестал заняли полностью автономные роботы "Молния". Отметим, что в прошлом году победителем среди 20 роботов‑участников стал "Тяньгун Ultra", который преодолел ту же дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды.