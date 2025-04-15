Уйдет в историю. Рубцовскую гостиницу "Алей" снесут до 31 июля

Власти нашли подрядчика, который демонтирует аварийное здание

15 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Гостиница "Алей" в Рубцовске / Фото: Telegram-канал главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана / https://t.me/Feldman_D_Z

Здание бывшей гостиницы "Алей" в Рубцовске снесут до 31 июля. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Фельдман в своем Telegram-канале.

Городские власти заключили контракт на 3,9 млн рублей с ООО "АЛСЭВ", которое обязуется демонтировать аварийное строение не позднее 31 июля 2025 года.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен вести работы по сносу здания непрерывно. Исключение составляют лишь праздничные дни – 8 и 9 мая. Также ему необходимо обеспечить систематическую уборку территории в ходе демонтажа, регулярный вывоз строительного мусора и безопасность работ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что снос гостиницы "Алей" снова отложили на неопределенный срок. По данным "Толка", определение исполнителя притормозила жалоба в ФАС известного бизнесмена и экс-депутата Алтайского краевого Заксобрания Артака Махсудяна. Конкурсная комиссия отклонила его заявку из-за отсутствия регистрации в реестре членов саморегулируемых организаций в области строительства.

7 апреля предприниматель подал на организаторов аукциона жалобу в ФАС. По его мнению, решение комиссии было незаконным и необоснованным. Махсудян утверждал, что в перечне дополнительных требований к участнику закупки не было условия о членстве в саморегулируемой организации в области строительства. Окончательное определение подрядчика отложили до конца разбирательства. Однако, судя по данным сервиса ЕИС "Закупки" от 15 апреля, приостановку определения исполнителя отменили.

Здание гостиницы "Алей" возвели в 1953 году силами Алтайского тракторного завода. В 1955 году во время визита в Алтайский край здесь останавливались премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. 8 июня 1957 года перед главным фасадом гостиницы торжественно открыли площадь Ленина. Спустя годы из-за сильного износа здание пришло в негодность и его ремонт оказался невозможным. В 2018 году часть северной стены обрушилась, и с тех пор строение пребывает в руинах.