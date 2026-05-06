"Ужасную" дорогу возле райцентра Хабары отремонтируют в ближайшее время

Уже заключен контракт на восстановление

06 мая 2026, 15:33, ИА Амител

Разрушенный участок межмуниципальной дороги Усть-Курья - ст. Хабары, которая является объездным путем на период работ по реконструкции моста на въезде к селу Хабары, восстановят в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в алтайском Минтрансе.

Это и есть та дорога, на которую ранее пожаловались читатели amic.ru, где не могут проехать даже большегрузы.

Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период дорожное полотно было переувлажнено, а в связи с усилением потока машин сильно повреждено.