"Ужасную" дорогу возле райцентра Хабары отремонтируют в ближайшее время
Уже заключен контракт на восстановление
06 мая 2026, 15:33, ИА Амител
Разрушенный участок межмуниципальной дороги Усть-Курья - ст. Хабары, которая является объездным путем на период работ по реконструкции моста на въезде к селу Хабары, восстановят в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в алтайском Минтрансе.
Это и есть та дорога, на которую ранее пожаловались читатели amic.ru, где не могут проехать даже большегрузы.
Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период дорожное полотно было переувлажнено, а в связи с усилением потока машин сильно повреждено.
«В настоящее время заключен контракт на восстановление щебеночного покрытия. К работам дорожники приступят в ближайшее время», - отметили в ведомстве.
15:46:24 06-05-2026
"Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период дорожное полотно было переувлажнено, а в связи с усилением потока машин сильно повреждено."------------- Сделайте, как у людей на таких участках сплошное железобетонное основание, будет стоять веками. Там есть участки, где слой асфальта превратился в рыхлые комья. Вот где воровская свинья порылась так порылась.
16:31:09 06-05-2026
Гость (15:46:24 06-05-2026) "Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период д... Без твоих советов как нить обойдутся. Специалист нашелсч
00:06:03 07-05-2026
Гость (15:46:24 06-05-2026) "Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период д... Там не одна свинья порылась, а целое стадо, коли от дороги ничего не осталось. И у этого стада даже имя официальное есть.
16:58:50 08-05-2026
Езжу там раз в месяц постоянно, в целом дорога сама трасса хорошая, особенно в Хабарском районе ее отремонтировали но как еду всегда вижу дорожные службы этого района, объездная конечно ужасная , но а про Панкрушихинский район там вообще треш с асфальтом.