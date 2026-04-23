В Барнауле после жалоб приступили к восстановлению дороги в СНТ "Луговое"

23 апреля 2026, 16:07, ИА Амител

Восстановление дороги в СНТ "Луговое" / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в четверг, 23 апреля, подрядная организация комитета по дорожному хозяйству и транспорту приступила к восстановлению дорожного покрытия на участке, который ведет в СНТ "Луговое", сообщает мэрия.

Напомним, в начале апреля дачники пожаловались на разрушенную дорогу, которая стала практически непроходимой для легкового транспорта. Ситуация вызвала опасения у горожан накануне начала активного сезона. Речь идет об участке дороги за Березовкой, ведущем к садоводству. В середине апреля дорожный комитет пообещал восстановить проезд к СНТ.

«В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда садоводческих маршрутов и автомобильного транспорта профильный комитет администрации города приступил к восстановлению поврежденного участка дороги. Подрядной организацией будут произведены работы по выемке пучинистого, разрушенного грунта и его замене, а также утрамбовке щебня», — рассказали в мэрии.

Выполнение капремонта дороги запланировано на июль — август 2026 года. Перед этим необходимо завершить все предусмотренные законодательством процедуры и определить источник финансирования.