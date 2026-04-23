В Барнауле после жалоб приступили к восстановлению дороги в СНТ "Луговое"
Что касается капремонта дороги, то такие работы запланированы на июль — август
23 апреля 2026, 16:07, ИА Амител
В Барнауле в четверг, 23 апреля, подрядная организация комитета по дорожному хозяйству и транспорту приступила к восстановлению дорожного покрытия на участке, который ведет в СНТ "Луговое", сообщает мэрия.
Напомним, в начале апреля дачники пожаловались на разрушенную дорогу, которая стала практически непроходимой для легкового транспорта. Ситуация вызвала опасения у горожан накануне начала активного сезона. Речь идет об участке дороги за Березовкой, ведущем к садоводству. В середине апреля дорожный комитет пообещал восстановить проезд к СНТ.
«В целях обеспечения безопасного и бесперебойного проезда садоводческих маршрутов и автомобильного транспорта профильный комитет администрации города приступил к восстановлению поврежденного участка дороги. Подрядной организацией будут произведены работы по выемке пучинистого, разрушенного грунта и его замене, а также утрамбовке щебня», — рассказали в мэрии.
Выполнение капремонта дороги запланировано на июль — август 2026 года. Перед этим необходимо завершить все предусмотренные законодательством процедуры и определить источник финансирования.
16:34:50 23-04-2026
Восстановление это конечно хорошо. Но самое главное то, нужен капитальный ремонт с системой водоотведения, иначе первой весной вода с полей смоет дорогу. Столько лет силами садоводов производился поддерживающий ремонт, но ни чего нет вечного без должного ухода. И тем более при варварском отношении, в данной ситуации, сотовой компанией Теле2, добили последнее асфальтное покрытие.
16:41:49 23-04-2026
а сколько они сдали кубометров зерна в закрома государства? млеко? яйки?
вот о чем надо спрашивать!
17:10:19 23-04-2026
Мусик (16:41:49 23-04-2026) а сколько они сдали кубометров зерна в закрома государства? ...
а что ты в свои годы сделал для Хип-Хора ?
17:22:32 23-04-2026
Мусик (16:41:49 23-04-2026) а сколько они сдали кубометров зерна в закрома государства? ... Уважаемый необразованный Мусик, СНТ это не колхоз, а Садоводческое некоммерческое товарищество. И там люди выращивают продукты (овощи и фрукты) для себя и близких. Учи матчасть - сойдешь за умную.
18:45:54 23-04-2026
гость (17:22:32 23-04-2026) Уважаемый необразованный Мусик, СНТ это не колхоз, а Садовод... Сами все сжирают - а государство им дорогу делай.
Кулаки.
20:27:37 23-04-2026
гость (17:22:32 23-04-2026) Уважаемый необразованный Мусик, СНТ это не колхоз, а Садовод... Это можно изменить.
17:41:38 23-04-2026
Ну слоняры! Теле 2 кидалы получается? Главное чтобы и комитет не кинул с капремонтом