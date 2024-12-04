НОВОСТИКультура

В 2025 году выйдет новый сериал по "Игре престолов"

Релиз "Рыцаря Семи Королевств" ожидается во втором полугодии

04 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Рыцарь Семи королевств" / kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Рыцарь Семи королевств" / kinopoisk.ru

Сериал "Рыцарь Семи Королевств" по вселенной "Игры престолов" выйдет во второй половине 2025 года, пишет Variety.

Он расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, будущего короля Эйгона V Таргариена.

Действие происходит за 90 лет до событий "Игры престолов". Первый сезон будет состоять из шести эпизодов и основан на первой повести Джорджа Р. Р. Мартина "Межевой рыцарь".

Сюжет сериала будет отличаться от "Игры престолов" меньшим масштабом, но его события окажут значительное влияние на судьбу Семи Королевств.

культура Кино

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров