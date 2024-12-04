В 2025 году выйдет новый сериал по "Игре престолов"
Релиз "Рыцаря Семи Королевств" ожидается во втором полугодии
04 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Кадр из сериала "Рыцарь Семи королевств" / kinopoisk.ru
Сериал "Рыцарь Семи Королевств" по вселенной "Игры престолов" выйдет во второй половине 2025 года, пишет Variety.
Он расскажет о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, будущего короля Эйгона V Таргариена.
Действие происходит за 90 лет до событий "Игры престолов". Первый сезон будет состоять из шести эпизодов и основан на первой повести Джорджа Р. Р. Мартина "Межевой рыцарь".
Сюжет сериала будет отличаться от "Игры престолов" меньшим масштабом, но его события окажут значительное влияние на судьбу Семи Королевств.
Комментарии 0