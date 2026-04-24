Учителя и медики. Родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для выпускников школ
В список приоритетных направлений также попали рабочие специальности в строительстве и производстве
24 апреля 2026, 14:15, ИА Амител
Родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для поступления выпускников школ в 2026 году в вузы, колледжи и училища, сообщает SuperJob.
«Среди родителей девятиклассников 53% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 13%. Поступать в вузы будут дети 65% опрошенных», — говорится в исследовании.
Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали:
- инженерное дело и медицина — по 19% родителей назвали эти профессии;
- IT-специальности — 14%;
- переводчики и лингвисты — 12%;
- юристы и учителя — по 11%;
- PR-менеджеры и экономисты — по 6%.
Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста.
На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (15%). Третье место заняла медицина (14%). В пятерку также вошли педагогика (12%), юриспруденция и строительство (по 8%).
Ранее родители старшеклассников из Барнаула рассказали, сколько денег тратят на репетиторов. В частности, на подготовку к ЕГЭ в среднем в неделю уходит 5600 рублей.
Опрос проводился с 1 по 20 апреля среди родителей выпускников 9-х и 11-х классов школ из Барнаула.
14:22:29 24-04-2026
приоритетными должны быть специальности, востребованные в любой точке мира.
со всеми вытекающими из этого критерия
14:50:58 24-04-2026
отправлять своего родного дитятку в медицыну?
это какие-то изверги а не родители, которых не успели лишить родительских прав.
18:02:05 24-04-2026
В кои то веки я с Мусиком соглашусь!
Но думаю, что все эти исследования - ложь несусветная! Особенно про учителей. Родители реально хотят, чтобы их детей унижали со всех сторон?
17:06:32 24-04-2026
Это ко вчерашней новости о том что медиков будут сильно сокращать!?...