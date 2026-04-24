Учителя и медики. Родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для выпускников школ

В список приоритетных направлений также попали рабочие специальности в строительстве и производстве

24 апреля 2026, 14:15, ИА Амител

Учитель и медик / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Родители из Барнаула назвали топ-5 направлений для поступления выпускников школ в 2026 году в вузы, колледжи и училища, сообщает SuperJob.

«Среди родителей девятиклассников 53% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 13%. Поступать в вузы будут дети 65% опрошенных», — говорится в исследовании.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали:

инженерное дело и медицина — по 19% родителей назвали эти профессии;

IT-специальности — 14%;

переводчики и лингвисты — 12%;

юристы и учителя — по 11%;

PR-менеджеры и экономисты — по 6%.

Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста.

На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (15%). Третье место заняла медицина (14%). В пятерку также вошли педагогика (12%), юриспруденция и строительство (по 8%).

Ранее родители старшеклассников из Барнаула рассказали, сколько денег тратят на репетиторов. В частности, на подготовку к ЕГЭ в среднем в неделю уходит 5600 рублей.

Опрос проводился с 1 по 20 апреля среди родителей выпускников 9-х и 11-х классов школ из Барнаула.