Выплата для работающих россиян будет расти ежегодно

29 октября 2026, 08:56, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Согласно проекту бюджета Социального фонда, минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан может вырасти с 1 февраля 2027 года и составить почти 11,4 тыс. рублей. Данные приводит ТАСС, ознакомившийся с документом.

Планируемые значения минимального ежемесячного пособия таковы: в 2027 году — 11 395 рублей, в 2028 году — 11 850 рублей, а в 2029 году — 12 325 рублей.

По информации пресс‑службы Минтруда, максимальная величина этого пособия для работающих граждан в 2027 году превысит 95,5 тыс. рублей.