В 2027 году минимальное пособие на ребенка может достичь 11,4 тыс. рублей
Выплата для работающих россиян будет расти ежегодно
29 октября 2026, 08:56, ИА Амител
Ребенок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Согласно проекту бюджета Социального фонда, минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан может вырасти с 1 февраля 2027 года и составить почти 11,4 тыс. рублей. Данные приводит ТАСС, ознакомившийся с документом.
Планируемые значения минимального ежемесячного пособия таковы: в 2027 году — 11 395 рублей, в 2028 году — 11 850 рублей, а в 2029 году — 12 325 рублей.
По информации пресс‑службы Минтруда, максимальная величина этого пособия для работающих граждан в 2027 году превысит 95,5 тыс. рублей.
10:07:06 29-10-2026
Перед заголовком надо добавить два слова «НЕВЕРОЯТНОЕ ВОЗМОЖНО»
12:08:26 29-10-2026
Не в чем себе не отказывайте, называется! Позорище! У моей внучки 53 тр пособие ! и это немного!