Единое пособие и другие выплаты на детей проиндексируют в 2027 году
Повышение заложено в проекте федерального бюджета и связано с ростом прожиточного минимума
26 октября 2026, 17:30, ИА Амител
В 2027 году ожидается рост ряда социальных выплат. Соответствующие параметры включены в проекты бюджета, которые сейчас находятся на стадии обсуждения, сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в интервью RT.
По информации Говырина, с начала следующего года размер единого пособия будет повышен на 6,8%.
"При федеральном ориентире детского прожиточного минимума в 19 620 рублей расчетные суммы составят 9810, 14 715 или 19 620 рублей в месяц. Фактическая выплата равна 50, 75 или 100% регионального детского минимума", — пояснил он.
Парламентарий отметил, что для беременных женщин применяют региональный минимум трудоспособного населения.
"Уже назначенное пособие пересчитают при изменении соответствующей величины без заявления", — подчеркнул он.
С 1 февраля будет проведена индексация некоторых пособий, отметил депутат.
"Если она составит 6,8%, выплата при рождении ребенка вырастет с 28 450,45 до 30 385,08 рубля, фиксированный минимальный размер пособия по уходу — с 10 669,64 до 11 395,18 рубля в месяц без учета районных коэффициентов... Окончательный коэффициент правительство определит по фактической инфляции за 2026 год", — пояснил он.
Собеседник сообщил, что также будет увеличен максимальный размер страховых выплат.
"Предельная выплата по беременности и родам за стандартный отпуск продолжительностью 140 дней превысит 1,1 млн рублей. Максимум пособия по уходу до полутора лет составит более 95,5 тыс. рублей в месяц для работающих граждан, чей соответствующий отпуск начнется в 2027 году. Фактические суммы рассчитываются из заработка", — заключил он.
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