В Алтайском крае перед праздниками объявили режим "черного неба"

Во время режима "черного неба" предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу

07 мая 2026, 18:34, ИА Амител

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В Алтайском крае с вечера 7 мая объявили режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в воздухе. Так называемый режим "черного неба" будет действовать до утра 8 мая, сообщили в Алтайском ЦГМС.

По данным синоптиков, с 18:00 7 мая неблагоприятные условия прогнозируются как в Барнауле, так и в других городских и сельских населенных пунктах региона. Предполагается, что такая ситуация сохранится до 10:00 8 мая.

Во время режима "черного неба" предприятиям рекомендуют сократить объем выбросов в атмосферу, чтобы снизить загрязнение воздуха.

При этом погода в крае останется теплой. В ночь на 8 мая температура воздуха составит +9…+14 градусов, а в предгорьях похолодает до +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. По северу региона возможны небольшие дожди и грозы.

Ветер ожидается южный, со скоростью 4–9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.