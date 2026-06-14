В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность и аномальная жара

Местами в крае до 17 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность, предупреждают синоптики

14 июня 2026, 17:04, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае до 17 июня сохранится высокая пожароопасность, местами — чрезвычайная пожароопасность. Об этом говорится в штормовом предупреждении, размещенном на сайте регионального Гидрометцентра.

Синоптики также предупреждают, что до 17 июня в крае сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами свыше +30 градусов.

Согласно прогнозу, с 15 до 17 июня температура в Алтайском крае составит +27...+32 градуса. В эти дни местами также ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град. Порывы ветра достигнут 18 м/с.

Спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, рекомендуется:

не поджигать сухую траву и мусор;

не бросать непотушенные спички и окурки;

избегать разведения открытого огня в природной среде;

не заезжать в лесные массивы на автомобилях и мотоциклах, поскольку искры из выхлопной системы могут стать причиной возгорания.

В МЧС напоминают, что среди основных причин лесных пожаров остаются нарушения правил пожарной безопасности при отдыхе на природе, сельскохозяйственные палы и грозовые разряды.