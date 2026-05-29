В Алтайском крае выбрали лучшего проводника пассажирского вагона

Победу в конкурсе профмастерства одержала сотрудница "Алтай-Пригорода" Виктория Модякова

29 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Победитель конкурса / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае определили победителя конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший проводник пассажирского вагона". Первое место заняла представитель АО "Алтай-Пригород" Виктория Модякова. Вторым стал Константин Томин из вагонного участка Барнаул Западно-Сибирского филиала АО "ФПК". Третье место заняла еще одна сотрудница "Алтай-Пригорода" Ксения Никонова.

Как проходил конкурс

Конкурсные испытания прошли 20 мая на площадке АО "Алтай-Пригород". Участники проходили несколько этапов, максимально приближенных к реальным рабочим ситуациям.

Жюри оценивало, как проводники определяют техническую готовность вагона и качество его подготовки к рейсу, знают устройство пассажирского вагона и умеют оказывать первую помощь пострадавшим.

Что известно о Виктории Модяковой?

Виктория Модякова работает в "Алтай-Пригороде" более 12 лет. Свой путь она начинала проводником скорого пригородного поезда "Просторы Алтая" сообщением Барнаул — Рубцовск.

В феврале 2020 года ее назначили бригадиром участка резерва проводников, а в феврале 2026 года — инструктором по работе с поездными бригадами.

Сегодня Виктория Модякова формирует поездные бригады, проводит технические занятия и обучает новых сотрудников. С 2014 года она подготовила более 100 проводников, многие из которых до сих пор работают в компании. При нехватке кадров она сама выходит в рейсы.

Также Виктория Модякова участвовала в важных событиях компании. В 2022 году именно она отправилась в первый рейс скорого пригородного поезда Барнаул — Славгород. Кроме того, она встречала гостей на открытии обновленного вокзала на станции Сузун в 2022 году и новой станции Бешенцево в 2024-м.

«Для меня эта победа — не просто признание мастерства, а оценка труда всего нашего коллектива. Я люблю свою профессию за возможность каждый день быть полезной людям, за живое общение и ответственность. Отдельное спасибо моим наставникам и тем, кого я сама обучала — мы растем вместе. Конкурс был сложным, но таким вдохновляющим. Советую всем молодым проводникам не бояться учиться и верить в себя. Побеждает тот, кто побеждает себя», — поделилась победительница.

Какие призы получат победители?

Победители и призеры конкурса получат денежные призы от правительства Алтайского края. За первое место предусмотрено 100 тыс. рублей, за второе — 80 тыс. рублей, за третье — 60 тыс. рублей.