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В Барнауле 2 ноября пройдут заключительные в сезоне ярмарки

Закупиться едой можно будет по шести адресам

01 ноября 2024, 10:46, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 2 ноября пройдут последние в осеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Горожане на них смогут купить мясо, рыбу, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

  • Железнодорожный – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский – пл. Народная;
  • Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 26 октября. На них горожане потратили 3,2 млн рублей. 

Барнаул Продукты

Комментарии 3

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Гость

11:09:16 01-11-2024

хорошее дело. но. цены . продукты дороже, чем на рынке. почему?

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Гость

12:17:10 01-11-2024

И рабочий день.

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Гость

10:24:00 02-11-2024

Делать там нечего на этих ярмарка. В магазинах всё намного дешевле.

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