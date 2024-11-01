В Барнауле 2 ноября пройдут заключительные в сезоне ярмарки
Закупиться едой можно будет по шести адресам
01 ноября 2024, 10:46, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 2 ноября пройдут последние в осеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Горожане на них смогут купить мясо, рыбу, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:
- Железнодорожный – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский – пл. Народная;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 26 октября. На них горожане потратили 3,2 млн рублей.
11:09:16 01-11-2024
хорошее дело. но. цены . продукты дороже, чем на рынке. почему?
12:17:10 01-11-2024
И рабочий день.
10:24:00 02-11-2024
Делать там нечего на этих ярмарка. В магазинах всё намного дешевле.