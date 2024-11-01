В Барнауле 2 ноября пройдут заключительные в сезоне ярмарки

Закупиться едой можно будет по шести адресам

01 ноября 2024, 10:46, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 2 ноября пройдут последние в осеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Горожане на них смогут купить мясо, рыбу, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

Железнодорожный – пр. Ленина, 71;

Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский – пл. Народная;

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 26 октября. На них горожане потратили 3,2 млн рублей.