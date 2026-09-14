В Барнауле прошел большой фестиваль уличной культуры "Голос города"

Все лето участники выступали на открытых городских сценах, где могли представить свое творчество зрителям

14 сентября 2026, 15:25, ИА Амител

Фестиваль уличной культуры "Голос города" в Барнауле / Фото: Павел Клинов

12 сентября в барнаульском парке "Арлекино" прошел фестиваль уличной культуры "Голос города", который завершил второй сезон одноименного музыкального проекта в Алтайском крае. Семь часов музыки и творчества объединили десятки артистов и несколько сотен зрителей.

"Голос города" — проект для музыкантов, вокалистов, поэтов и других исполнителей. Все лето участники выступали на открытых городских сценах, где могли представить свое творчество зрителям и получить сценический опыт. Присоединиться мог любой желающий независимо от возраста и профессиональной подготовки.

Год назад проект впервые прошел в Барнауле. Во втором сезоне открытые сцены появились также в Бийске и Новоалтайске. За лето участниками стали 177 человек, состоялось 74 концерта.

Ярким завершением сезона стал большой фестиваль в "Арлекино". Программа продолжалась семь часов: на двух сценах выступали участники "Голоса города", работали творческие и интерактивные площадки, фотозоны и музыкальное лото. Для старшего поколения провели ретродискотеку "Жить по-новому". Завершила вечер барнаульская кавер-группа "Малевич" — мини-оркестр с духовой секцией исполнил знакомые многим хиты.

Одним из главных событий фестиваля стало подведение итогов второго сезона. Участников наградили в пяти номинациях. "Открытием сезона" стала Галина Бобрикова, в номинации "Самый активный артист" победила Вера Червякова, награду "Любовь города" получил новоалтайский дуэт группы A.L.N. в составе Натальи Ганисик и Антона Мокрова, а в номинации "Своя история" отметили Никиту Синченко из Бийска. Главную награду сезона — "Голос города" — забрала Ирина Алюшенко из Барнаула.

"Вокалом я занимаюсь с детства, и для меня творчество всегда было важной частью жизни. В "Голосе города" участвую впервые, и этот сезон подарил мне много новых впечатлений и встреч со зрителями. Я считаю, что для творчества не существует барьеров: главное — желание развиваться, выходить на сцену и получать удовольствие от того, что делаешь. Победа в главной номинации стала для меня большой радостью и еще одним стимулом продолжать заниматься вокалом", — рассказала Ирина Алюшенко.

Фестиваль уличной культуры "Голос города" в Барнауле / Фото: Павел Клинов

Также на сцене объявили результаты народного онлайн-голосования. В течение августа жители Алтайского края выбирали самых ярких артистов по видео с их выступлениями. Победителем стал Макс Мирави, который получил главный приз — возможность записать авторскую песню в профессиональной студии звукозаписи "МАРС".

В тот же день Макс представил Алтайский край на Всероссийском фестивале "Голос города" в Москве, где собрались 100 лучших участников проекта из 35 регионов страны.

"Для меня это огромная честь и большая ответственность — нести голос нашего края на всю страну. Было волнительно, но в то же время очень интересно оказаться среди сильных артистов со всей России, услышать их музыку и показать свое творчество", — добавил Макс Мирави.

Второй сезон доказал, что открытая сцена может стать для начинающего исполнителя первым шагом к большой аудитории.

"В Алтайском крае много талантливых людей, и "Голос города" — один из проектов, который помогает им заявить о себе и найти своего зрителя. Хочется, чтобы таких площадок становилось больше и у наших артистов было больше возможностей развиваться и строить творческие планы здесь, в родном регионе. Чтобы именно на Алтае открывались новые имена", — отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

Организаторы сообщили, что уже планируют третий сезон "Голоса города" в Алтайском крае и рассчитывают сделать его в следующем году еще масштабнее.