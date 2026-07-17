"Голос города": как музыкальный проект помогает талантам быть услышанными

Главная идея "Голоса города" — сделать сцену доступной для каждого

17 июля 2026, 14:14, ИА Амител

Проект "Голос города" / Фото: Максим Платонов

В Алтайском крае продолжается второй сезон проекта "Голос города", который помогает начинающим музыкантам, вокалистам, поэтам и другим артистам заявить о себе. Проект проходит при поддержке партии "Новые люди".

Этим летом открытые сцены работают в Барнауле, Бийске и Новоалтайске, а в ближайшее время организаторы планируют открыть новую площадку в Белокурихе. За первый месяц к проекту присоединилось более 100 участников и прошло свыше 20 концертов по всему краю.

Главная идея "Голоса города" — сделать сцену доступной для каждого. В проекте нет возрастных ограничений и требований к профессиональному опыту: выступить может любой, кто готов поделиться своим творчеством.

Проект "Голос города" / Фото: Максим Платонов

За каждым выступлением — своя история

На сцену "Голоса города" выходят самые разные люди. Одни уже давно выступают, другие впервые берут микрофон и выходят к зрителям. В проекте не делят участников на профессионалов и любителей. По словам организаторов, творчество не измеряется дипломами или количеством концертов.

Для Алины Павловой музыка всегда была частью жизни. Она с детства занималась игрой на скрипке, но тринадцать лет назад после травмы врачи запретили ей выступать. Тогда Алина стала преподавателем сольфеджио и музыкальной литературы, а инструмент пришлось оставить.

Спустя десять лет Алина все же вернулась на сцену.

«Я смогла прожить без сцены десять лет. Но однажды поняла, что концертов только в качестве зрителя мне уже недостаточно. Поэтому я снова взяла в руки скрипку, а "Голос города" стал для меня площадкой, где я нашла свою новую аудиторию. В проекте очень добрая атмосфера: нет критики и замечаний, наоборот, все поддерживают друг друга», — рассказывает она.

Истории участников совсем не похожи друг на друга.

Александр Славгородский работает су-шефом, а в свободное время пишет стихи и песни, играет на гитаре. В проекте он участвует уже второй год и сейчас готовится записать свой первый музыкальный альбом.

Софья Старикова с детства мечтает петь и пишет стихи. За ее плечами уже более 60 авторских произведений, а в планах — сочинять и исполнять собственные песни. Сегодня Софья делает первые шаги на сцене.

«Выступать перед зрителями я начала совсем недавно. Конечно, пока есть страх сцены, но каждый концерт помогает его преодолеть. Для меня "Голос города" — это возможность приблизиться к мечте», — говорит вокалистка.

Проект "Голос города" / Фото: Максим Платонов

От одной идеи до всей страны

История проекта началась несколько лет назад в Томске. Простая идея — дать возможность музыкантам бесплатно выступать в городских пространствах — быстро получила поддержку. В прошлом году "Голос города" объединил 30 регионов и около 2,5 тыс. участников.

Алтайский край одним из первых поддержал инициативу. В прошлом сезоне здесь состоялось около 50 уличных концертов и квартирников, десять творческих мероприятий и большой городской фестиваль. Музыканты выступали возле ТРЦ "Гэлакси", а также в парках "Изумрудный", "Юбилейный" и "Арлекино".

В этом году интерес к проекту оказался еще выше. За первый месяц к нему присоединились более 100 участников, а в Барнауле, Бийске и Новоалтайске уже состоялось свыше 20 концертов.

Кульминация сезона еще впереди

Площадки "Голоса города" будут работать по всему Алтайскому краю до конца лета. Впереди — концерты, знакомства и новые истории людей, которые однажды решили сделать первый шаг навстречу своей мечте.

Финалом сезона станет большой фестиваль уличной культуры, где выступят самые яркие участники проекта. Победители получат возможность записать собственные песни на профессиональном студийном оборудовании.

Узнать расписание концертов, адреса площадок и подать заявку на участие можно в официальном сообществе проекта "Голос города" в Алтайском крае.